Detenido por pagar a personas vulnerables para que robaran latas 'gourmet' que luego servía en su bar

El dueño de un bar de Elche (Alicante), de 65 años, ha sido detenido acusado de pagar a personas vulnerables para que robaran latas 'gourmet', principalmente de marisco, que luego servía en su establecimiento con una alta ganancia económica.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que este hombre era llamado por las víctimas con el apelativo de 'mi amo' y ha sido arrestado por la Policía Nacional ilicitana acusado de los delitos de inducción al hurto, receptación y contra la salud pública al poner en riesgo la seguridad alimentaria y atentar contra la salud de los clientes del bar.

El detenido, español y sin antecedentes, era conocedor de la situación precaria de las personas vulnerables y les proponía sustraer de supermercados latas de conservas de alto precio, por ejemplo de berberechos, huevas de maruca, pulpo, anchoas, ventresca, mejillones, atún o también lomo, y se las pagaba a 5 euros por cada tres unidades.

Los agentes de la Policía Nacional hallaron en el bar de su propiedad, situado en el ilicitano barrio de El Toscar, gran cantidad de estas latas y envases sin ningún tipo de factura o documentación que acreditara la procedencia o proveedor. Durante la investigación se había observado un alto trasiego de personas que llegaban al bar con bolsas y mochilas llenas de envases y que al poco tiempo se marchaban sin ellas.

Las fuentes de la investigación consultadas por EFE han señalado que, aparte de la gravedad de la inducción a los hurtos, el material sustraído no garantizaba el mantenimiento de la cadena de frío ni la trazabilidad del producto ni las condiciones de transporte.