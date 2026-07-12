Una estadounidense cuenta lo primero que hace siempre al aterrizar en España: "Lo primero es tomar un café con leche de verdad; no entiendo por qué este desayuno no se ha expandido por el resto del mundo"

España recibe cada año a millones de extranjeros; algunos llegan con objetivos académicos, mientras que otros aterrizan por motivos puramente laborales. Aunque muchos acaban regresando a sus países de origen con el paso del tiempo, la inmensa mayoría se lleva consigo una huella imborrable.

De hecho, el impacto por la cultura española es tan positivo que no son pocos los expatriados que confiesan sentir una mayor afinidad y conexión con el estilo de vida español que con el de su propia tierra natal.

Un claro ejemplo de este fenómeno es el de Megrisolano, una creadora de contenido estadounidense que residió durante aproximadamente seis años en territorio español. La joven, que actualmente ha vuelto a afincarse en Estados Unidos, ha utilizado su canal de YouTube para manifestar la fortísima nostalgia que siente por nuestro país.

“La verdad es que llegué a sentirme más en casa en España que en Estados Unidos”, confiesa la youtuber en una de sus últimas publicaciones, donde además detalla que cruza el charco para visitarnos con bastante frecuencia.

El ritual innegociable: café con leche y pan con tomate

Si hay algo que Megrisolano echa verdaderamente de menos en su día a día es nuestra gastronomía. Tanto es así que afirma tener un ritual sagrado e inamovible nada más pisar el aeropuerto: ir directa a por un desayuno tradicional.

“El avión suele aterrizar por la mañana, entonces lo primero que hago es tomarme un café con leche de verdad”, señala. En este sentido, la mujer subraya que la calidad del producto que se sirve en las cafeterías españolas es infinitamente superior a la que acostumbra a consumir en Norteamérica.

“Lo saboreo bien porque en Estados Unidos el café de goteo no tiene la misma sustancia. Parece que en España, vayas donde vayas, el café con leche está rico”, añade completamente asombrada.

Pero, como dicta la tradición, un buen café no puede venir solo. La estadounidense se declara una auténtica fanática de la clásica tostada con tomate y aceite de oliva virgen extra. “No entiendo por qué este desayuno se ha expandido por todo el mundo ya”, recalca.

Para rematar su alegato gastronómico, la joven dedica una mención especial al rey indiscutible de nuestra despensa, lamentando la tremenda odisea que supone encontrarlo en su país: “Qué frustrante es intentar conseguir jamón ibérico en EEUU, es un suplicio. Al final me tengo que conformar con cualquier sustituto”, concluye.