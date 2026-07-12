Indignación por una reseña homófoba en un restaurante: "Se eliminó, pero no sé cómo pudo publicarse"

Indignación en redes sociales después de que Jesús Soriano, conocido en redes sociales como SoyCamarero —hostelero y activista defensor de los derechos laborales de los trabajadores y altavoz de las injusticias que se viven delante y detrás de la barra—, haya enseñado una reseña homófoba que ha dejado un cliente en un restaurante.

Tal ha sido la sorpresa de Rubén, propietario de La Lola de Ordesa, que no ha dudado en escribir a Soriano para comentarle el caso. "Hace unos días escribieron esta reseña sobre mi restaurante y, sinceramente, me dejó bastante sorprendido", le comentó.

"No por una crítica al servicio o a la comida, que siempre son respetables, sino porque utilizaron una reseña para hacer comentarios homófobos que no tienen absolutamente nada que ver con la experiencia en el local", explicó el hostelero.

Creía que era importante visibilizar el mal uso que hacen en algunas ocasiones de las reseñas "para difundir odio o atacar a otras personas, cuando deberían servir únicamente para valorar un negocio". Contó que es propietario junto a Nacho, su pareja, y que este año "da la casualidad de que nuestro ayudante de cocina también es homosexual".

Google eliminó la reseña

La queja de Rubén también llega de que, a pesar de que denunció la reseña y Google la eliminó, no entiende cómo pueden permitir que se publique. No es para menos, porque Soriano ha revelado la reseña y tiene tela.

"Como buenos aficionados a las truchas, nos recomendaron este sitio del que decían que servían las mejores truchas de los Pirineos, recién traídas del Cinca. Lo cierto es que había una gran variedad de ellas, el olor a trucha era evidente desde la entrada", comienza la reseña.

"Trucha por aquí, trucha por allá, truchas por todas partes, pero nos equivocamos de día, mala suerte. Tampoco entrar en detalles, no merece la pena. En los Pirineos, carne, y las truchas en Torremolinos, Cádiz y Madrid", sentenciaba.

SoyCamarero concluye de manera clara: "La homofobia de mierda sigue muy viva. Y algunos la disfrazan de reseña de un restaurante". Los usuarios de TikTok han reaccionado al instante: "Ese comentario dice mucho de quien lo ha escrito".