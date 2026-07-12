Muere a los 71 años el republicano Lindsey Graham, uno de los grandes aliados de Donald Trump
"La familia agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", han señalado desde su oficina en un comunicado.
Muere el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, uno de los aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, por una "breve y repentina enfermedad", según han informado desde su oficina en un comunicado compartido en redes sociales.