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Muere a los 71 años el republicano Lindsey Graham, uno de los grandes aliados de Donald Trump
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Muere a los 71 años el republicano Lindsey Graham, uno de los grandes aliados de Donald Trump

"La familia agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", han señalado desde su oficina en un comunicado.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El senador estadounidense Lindsey Graham durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania.Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images)

Muere el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, uno de los aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, por una "breve y repentina enfermedad", según han informado desde su oficina en un comunicado compartido en redes sociales.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

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