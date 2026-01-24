Lío en un restaurante vegano por negarse a calentar un potito de ternera: "Me llamaron fascista y talibana"

La negativa de un restaurante vegano a calentar comida para un bebé ha generado una intensa controversia en Italia. El episodio ocurrió el pasado 31 de diciembre en el restaurante Il Pangolino, situado en Casale Monferrato, y ha puesto sobre la mesa el debate entre ética, seguridad alimentaria y derechos de los clientes.

La propietaria del local, Alice Giacobone, explicó que un grupo de diez personas le pidió que calentara unas papillas de ternera y patatas en la cocina del restaurante. Su respuesta fue negativa, una decisión que, según afirma, se basó en dos motivos fundamentales. “No puedo permitir que entre comida de fuera en mi restaurante”, declaró al diario La Stampa.

Inicialmente, Giacobone apeló a una razón ética. “La carne no debería estar permitida en un restaurante vegano”, señaló. No obstante, insistió en que este no fue el único motivo. “También expliqué la segunda razón, no menos importante: la imposibilidad de traer comida de afuera por razones de higiene”, explicó, subrayando el riesgo de contaminación en la cocina.

El desencuentro derivó rápidamente en una discusión. “En ese momento comenzaron los gritos y los ataques personales y ofensivos”, relató la dueña, quien asegura que otros clientes abandonaron el local debido al ambiente de tensión. Según su versión, algunos asistentes interpretaron erróneamente que el restaurante se negaba a alimentar a un recién nacido.

La polémica se trasladó a las redes sociales y a plataformas de reseñas. Giacobone afirma haber recibido insultos y acusaciones graves. “Me están inundando de insultos, acusándome de ser ‘talibán’ y ‘fascista’”, denunció. Incluso circuló la sospecha —que ella dice no poder confirmar— de que el incidente hubiera sido provocado deliberadamente. “El mismo hombre que me pidió que calentara la comida es un comediante que publica videos atacando a los veganos”, comentó, aunque añadió que no quiere creer que todo fuera un montaje.

La propietaria rechaza que su postura implique discriminación hacia familias con niños. “Mi restaurante no está en contra de los niños”, afirmó, y anunció que planea ofrecer en el futuro papillas vegetales para bebés, garantizando su origen y conservación. “Si soy yo quien las ofrece, es mi ética, mi vida”, añadió.

Giacobone recordó que no es la primera vez que se enfrenta a una situación similar. En 2022, otra clienta pidió calentar comida para su bebé y recibió la misma respuesta. En estos casos, asegura que propone alternativas: “Puedo proporcionar una olla pequeña con agua hirviendo para calentar la papilla al baño maría en el comedor”, o sugiere que los padres lleven un calentador portátil.

La restauradora insiste en que su postura está respaldada por la normativa sanitaria. Según la legislación APPCC, introducir y manipular alimentos externos en la cocina puede suponer un riesgo grave para la salud. “Nadie puede garantizarme que ese frasco sea seguro”, advirtió, mencionando peligros como la listeriosis, el botulismo o la salmonelosis, especialmente en bebés. “Si les pasa algo, es mi responsabilidad, porque ese bebé comió en mi restaurante”, subrayó.

Aunque reconoce que algunos establecimientos optan por una interpretación más flexible de la norma, Giacobone defiende su decisión. “Muchos incumplen la norma para no perder clientes, pero la salud está en juego”, concluyó, asegurando que estas medidas deberían aplicarse en todos los restaurantes, no solo en los veganos.