El pequeño gato que ladra como un perro se puede llegar a escuchar en estos países

No todos los gatos son como crees. Según informa el diario rumano Descopera, hay numerosas especies de pequeños felinos de las que se habla poco: desde el gato pescador hasta el gato de la pampa. Pero hay una especie que no solo llama la atención por ser completamente desconocida, sino por el estruendoso ruido que emiten. Se trata del gato del desierto, que maúlla "como un perro".

Tal y como reza la publicación, este felino es pequeño, tiene un cuerpo que mide entre 45 y 57 centímetros de longitud. La cola, fácilmente, puede añadir otros 28-35 centímetros. El peso, por su parte, varía entre 1 y 3 kilogramos.

"Perfectamente" adaptados al desierto

A pesar de su reducido tamaño, estos animales están "perfectamente" adaptados al entorno en el que abundan: el desierto. De hecho, se trata de los únicos felinos que viven "exclusivamente" en hábitats desérticos. Prefieren desiertos arenosos, donde, según Descopera, puede capturar pequeños roedores, especialmente ratones espinosos, jerbos, meriones y jerboas.

Estos felinos cazan de noche, y gracias a su audición "extremadamente fina" pueden detectar facilmente sus presas. Más allá de los animales mencionados anteriormente, también se alimentan de aves pequeñas, conejos y, ocasionalmente, reptiles. "En el desierto del Sahara se sabe que matan víboras saharianas, a veces enterrando a la presa para luego regresar a ella", se asegura en el medio de comunicación.

"Un grito de apareamiento distintivo"

Los gatos del desierto suelen ser solitarios, menos en la temporada de cría, cuando se congregan. Tal y como reza el periódico, al encontrarse en la inmensidad del desierto emiten un grito de apareamiento distintivo que "se asemeja al ladrido de un perro o al sonido de una foca". "Este sonido potente, combinado con su excelente audición, les permite ubicarse incluso a grandes distancias", explica.

Según la revista IFL Science, consultada por el diario, la distribución de las especies está fragmentada y la determinación exacta del área total "no es sencilla". No obstante, se sabe que prefieren los auténticos desiertos de Marruecos, cruzando la península arábiga y llegando a países como Pakistán, Kazajistán y Siria.

Además, algo que llama la atención de estos animales es que son "excavadores experimentados". Es decir, construyen sus propias madrigueras y pueden sacar presas directamente de la arena. Esta adaptación hace que sus huellas queden muy discretas, lo que las convierte en uno de los felinos más difíciles de rastrear.