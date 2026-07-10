Gavira (Vox) gestionará las competencias de violencia de género "con relación directa con la Justicia"

El nuevo vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, gestionará las competencias relativas a violencia de género que guarden relación directa con la administración de justicia.

Así se recoge en el decreto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por el que se crean las vicepresidencias y se reestructuran las consejerías que conforman la administración de la Junta, publicado ayer jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Otras competencias en el ámbito de la consejería que ostenta Gavira son, en lo que respecta a la justicia, la mediación y otros medios adecuados de solución de controversias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos; las relativas a notariado y registros públicos, a colegios profesionales, fundaciones y asociaciones; justicia juvenil; la atención a las víctimas de terrorismo y a las víctimas de delitos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos, y las relaciones institucionales de la administración de la Junta con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

También reducirá "gasto ineficiente"

Asimismo, esta consejería tendrá como competencias el impulso, coordinación y seguimiento de medidas de mejora de la calidad normativa, racionalización de los procedimientos administrativos; la simplificación, eliminación y reducción de cargas y trabas burocráticas, así como del "gasto ineficiente, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras consejerías en esta materia, siempre en aras de mejorar el servicio al ciudadano y la eficiencia de la Junta".

Otras competencias en el marco de esta consejería son las relativas al desarrollo y ejecución de las actividades encaminadas a la coordinación con las entidades locales andaluzas, y la ordenación, ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias que en materia de administración local estén atribuidas a la Junta.

De igual manera, se mantienen adscritas a la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en virtud de la normativa vigente las siguientes entidades: La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., Medio Propio, sin perjuicio de la dirección funcional por la Consejería de Cultura y Deporte en las funciones encomendadas en materia de deporte, y la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre.