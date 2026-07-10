El interés por Lamine Yamal, Oyarzabal o Pedri se dispara en Estados Unidos desde que ha empezado el Mundial 

Hay mucho interés en los usuarios de EEUU por Lamine Yamal

La selección española está entre las ocho mejores del planeta. Hacía 16 años que no disputaba una ronda de cuartos de final. La actual campeona de Europa partía como una de las favoritas del torneo, aunque el empate contra Cabo Verde en el primer encuentro rebajó las expectativas.

Ahora los aficionados de La Roja vuelven a estar ilusionados y sueñan con ver a Rodri levantando el trofeo. Para ello hay que vencer a Bélgica, a Francia y a aquel que llegue a la final en caso de que también lo haga la selección.

Sea cual sea el resultado, es evidente que los futbolistas españoles están llamando la atención del público de Estados Unidos. Sólo hay que escuchar el rugido de los aficionados cuando Lamine Yamal toca la pelota o participa en alguno de los cambios.

Y no es el único. Otros jugadores de la selección española también han causado interés en el país norteamericano. Oyarzabal, Pedri o Dani Olmo han generado bastante expectación desde que ha comenzado el Mundial. Basta con observar los datos de Google Trends para comprobarlo.

Lamine, la estrella de la selección

Es el rostro más conocido de La Roja, tanto en España como en el extranjero. La estrella del FC Barcelona despierta pasiones. Y desde que ha comenzado el Mundial, el interés en Estados Unidos se ha incrementado notablemente. Así lo demuestran los datos de Google Trends, la herramienta para conocer las búsquedas que hacen los usuarios en Google en un período y lugar determinado:

Búsquedas del término 'Lamine Yamal' en Google Estados Unidos en los últimos 3 meses google trends

Como puedes ver, Lamine ya tuvo algunos picos de búsqueda en primavera, coincidiendo con partidos clave en su club. Pero es en el primer partido contra Cabo Verde cuando las búsquedas se disparan. Los otros picos corresponden al partido contra Arabia Saudí, en el que consigue su primer gol en una Copa del Mundo, y a los restantes (Uruguay, Austria y Portugal), siendo el de octavos final el más importante.

Es de esperar que, durante el encuentro contra Bélgica, suban las búsquedas relacionadas con Lamine Yamal. Sobre todo si hace buen partido o marca un tanto.

Oyarzabal, Pedri o Dani Olmo también triunfan

Pero la selección española no es un equipo en el que destaque un solo jugador. Nombres como Oyarzabal están sonando con fuerza en el mundo del fútbol. Y, por supuesto, en Estados Unidos. El delantero de la Real Sociedad ha marcado 4 goles en lo que llevamos de Mundial y los usuarios norteamericanos se han lanzado a buscarlo en Google:

Búsquedas del término 'Mikel Oyarzabal' en Google Estados Unidos en los últimos 3 meses google trends

Este ejemplo tiene ciertas diferencias respecto al de Yamal. Mikel Oyarzabal apenas tenía búsquedas en Estados Unidos antes del Mundial, y no obtiene un buen registro hasta el 21 de junio, día en el que anota dos goles contra Arabia Saudí. El siguiente pico corresponde al partido contra Austria, cuando marca otros dos.

Pedri sí que acumulaba algunas búsquedas en Estados Unidos antes del Mundial, coincidiendo con partidos importantes del Barça:

Búsquedas del término 'Pedri' en Google Estados Unidos en los últimos 3 meses google trends

Sin embargo, cuando España debuta contra Cabo Verde, el interés se dispara. Y se produce un aumento significativo por cada encuentro de la selección.

Algo muy similar sucede con otro jugador blaugrana: Dani Olmo. Ya era conocido en Estados Unidos en los meses previos a la Copa del Mundo, o al menos existían búsquedas en Google en ciertos momentos de abril y mayo:

Búsquedas del término 'Dani Olmo' en Google Estados Unidos en los últimos 3 meses google trends

Al igual que Pedri, las consultas en Google de los usuarios estadounidenses han crecido con el comienzo del Mundial, y han ido subiendo en cada partido disputado por Olmo.

España tiene la oportunidad de volver a encontrarse entre los cuatro mejores equipos del mundo, y si esto sucede es seguro que sus futbolistas se harán aún más conocidos a miles de kilómetros de distancia.