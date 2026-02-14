Melody abre la final del Benidorm Fest y de nuevo un nombre sale a relucir

Melody fue la ganadora de la edición de 2025 del Benidorm Fest y, aunque quedó en el puesto 24 de 26, su paso por Eurovisión no pasó desapercibido.

Esta sábado ha sido la encargada de abrir la gran gala de la gran final del Benidorm Fest 2026 y su actuación, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibida.

De nuevo ha versionado la canción con la que llegó a Basilea el año pasado, Esa diva, además de interpretar El apagón, el sencillo que sacó semanas antes del festival y que coincidió, de manera casual, con el apagón eléctrico que sufrimos en España el 28 de abril.

Además de la potencia de su voz, ha llamado la atención la puesta en escena, sencilla pero trabajada, así como la coreografía. Es entonces cuando muchos se han acordado de Sergio Jaén, el director artístico de esta edición, encargado de la propuesta ganadora la candidatura austriaca Wasted Love interpretada por el joven cantante JJ, ganadora de Eurovisión 2025.

Estos han sido algunos de los comentarios que se han leído en X:

"Si lo de Melody lo ha hecho Sergio Jaén... Es la demostración de que este señor es capaz de convertir lo más hortera del universo en algo elegantón. Tiene mucho mérito".

"Melody en la final del Benidorm Fest con Sergio Jaén haciendo puesta en escena de Esa diva".

"Imaginad a Melody con una puesta en escena de Sergio Jaén hubiese sido brutal".

El nombre de Sergio Jaén ha sido protagonista de muchas de las conversaciones en este Benidorm Fest desde que se anunciase su fichaje por RTVE.

“Es un verdadero honor asumir la dirección artística del Benidorm Fest 2026 para aportar mi experiencia y visión tanto en el desarrollo escénico de los artistas como en la parte creativa del espectáculo”, aseguraba el joven alicantino de 23 años.