Cambio histórico en el Benidorm Fest en su quinto aniversario: se verá al final de la gala y dará que hablar

El Benidorm Fest cumple cinco años por todo lo alto. A pesar de que España no tendrá representante en Eurovisión por la presencia de Israel, RTVE se ha volcado con el festival y dará 150.000 euros a los ganadores.

Según se ha sabido ahora, el Benidorm Fest 2026 ha recuperado la mítica Sirenita de Oro que se daba al ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, mítico certamen en el que participó, por ejemplo, Julio Iglesias.

Desde las 22:00, 12 propuestas competirán por ganar este trofeo que además del dinero y del objeto en cuestión llevará fama al grupo y acuerdos comerciales para grabar canciones en Miami y en la sede principal de Spotify.

Javier Ambrossi, Jesús Vázquez, Lala Chús e Inés Hernand serán los presentadores de la gran noche de la música española. Mayo, Kitai, Asha, Dani J, The Quinquis, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., María León ft. Julia Medina, Rosalinda Galán, Kenneth, Miranda! & bailamamá y Tony Grox y Lucycalys lucharán por el premio en una gala donde no hay un claro favorito.