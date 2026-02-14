Multitud de comentarios por lo que ha hecho Melody en el Benidorm Fest

Melody ha sido la encargada de abrir la quinta edición del Benidorm Fest 2026, que es histórica porque, por primera vez, el ganador no irá a Eurovisión después de que RTVE declinase a participar en el certamen por la presencia de Israel.

La cantante, que tuvo sus más y sus menos con RTVE por no posicionarse políticamente después de las quejas de muchos países después de que Israel casi ganase el festival por el televoto.

Tras cantar Esa Diva y El Apagón, Melody ha cogido el micrófono y ha dicho: "Muchísimas gracias a cada uno de vosotros, por mimarme, por quererme. Ha sido el himno de muchas personas".

Acto seguido se ha puesto a cantar a viva voz su canción acompañado de las miles de personas que hay en el pabellón de Benidorm donde se celebra esta quinta edición, que tendrá un nuevo trofeo que homenajeará al Festival de la Canción.

Estos son algunos de los mensajes que se han podido leer en X después de la actuación de Melody.