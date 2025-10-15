Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Muchos recuerdan ahora los motivos de la ruptura de La Oreja de Van Gogh y porque estaban predestinados a volver: "Sólo juntos tiene sentido"

El grupo compartió una de sus experiencias cuando Amaia estaba a punto de desaparecer: "no era una historia de música, sino de amistad".

La Oreja de Van Gogh en los MTV Video Music Awards Latin America.FilmMagic

No sé si aún me recuerdas... El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh no ha sorprendido a nadie. Eso sí, ha hecho que muchos rememoren himnos de la juventud que han quedado marcados como clásicos en la memoria colectiva. Este jueves, el grupo lo ha hecho oficial. Después de 18 años de ruptura, la cantante vuelve, y más allá de las celebraciones y críticas, en redes sociales se ha recordado el motivo por el que Amaia estaba predestinada a volver.

"Cuando Amaia nos dijo que quería comenzar su carrera en solitario fue como tirar del freno de mano a 200 kilómetros por hora. Fue como hacerse adulto de un día para otro", relata el grupo en una publicación en su perfil de la red social Instagram, que lo revela todo. "Después de un par de semanas muy complicadas, de mucho miedo y conversaciones entre nosotros, tomamos la decisión de continuar con el grupo sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos. Lo único que teníamos claro era que queríamos seguir juntos", continúan en un post que alcanzó los 11.000 Me Gusta.

El grupo relata que en aquel otoño de 2007, decidieron celebrar la decisión en un restaurante. Pero Xabi San Martín, uno de los integrantes del grupo, les sorprendió con un regalo especial: cuatro ejemplares del "maravilloso" libro de David Trueba, Cuatro Amigos. "Había escrito en la portada de cada uno de ellos una palabra. Al juntarlos completaban la frase": "sólo juntos tiene sentido", relata el grupo en su publicación. "Fue muy emocionante. Nos abrazamos y lo celebramos sin piedad", agrega.

"Aquella noche sentimos que juntos éramos invencibles y comprendimos que La Oreja de Van Gogh no era una historia de música, era una historia de amistad", ultiman los integrantes del grupo en un post que se publicó en agosto de 2019, y que ahora, ha dado la vuelta en redes sociales.

Precisamente, y lo que llama la atención de este post, es la frase "Sólo juntos tiene sentido". El grupo ha difundido esta frase en redes sociales para anticipar a sus más acérrimos fans de los que iba a ocurrir. Y hoy, después de un año de rumores y de la desaparición de Leire Martínez, se ha hecho oficial lo esperado. Una decisión muy criticada, y muy admirada.

