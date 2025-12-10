Muere a los 55 años la escritora Sophie Kinsella 

La escritora británica Sophie Kinsella, conocida por su saga Loca por las compras (Shopaholic, por su título en inglés), ha fallecido este miércoles a los 55 años, según ha informado su familia a través del perfil de Instagram de la autora.

"Tenemos el corazón roto por anunciar el fallecimiento de nuestra querida Sophie. Murió en paz, con sus últimos días llenos de sus verdaderos amores: familia, música, calidez, Navidad y alegría", han señalado.

Los familiares aseguran que Kinsella, que anunció en 2024 que padecía un glioblastoma, una forma de cáncer cerebral, soportó su enfermedad con un coraje "inimaginable" y recuerdan que se sintió "verdaderamente bendecida" por tener a sus familiares y amigos, y por haber tenido "el extraordinario éxito de su carrera como escritora". "Ella no dio nada por sentado y estuvo eternamente agradecida por el amor que recibió", afirman.

Bajo el seudónimo literario de Sophie Kinsella se encontraba Madeleine Sophie Wickham, que alcanzó la fama gracias a la serie Loca por las compras, que narra la vida de una periodista obsesionada con la moda y el gasto de dinero. Esta obra fue adaptada a la gran pantalla en 2009 bajo el título Confesiones de una compradora compulsiva, protagonizada por la actriz Isla Fisher. Su éxito trascendió fronteras: los libros de Kinsella han vendido más de 45 millones de copias en más de 60 países y su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas.

Además, escribió The Undomestic Goddess, Remember Me y Twenties Girl. Tras su diagnóstico, Kinsella escribió una novela corta, What Does It Feel Like?, sobre una mujer con cinco hijos que padece cáncer cerebral.

Kinsella fue preseleccionada como autora del año por los British Book Awards este 2025 y, un año antes, en 2024, su última novela, What Does It Feels Like? (¿Cómo se siente?) fue escogida por el diario The New York Times como uno de los cien libros más notables del año.

"No podemos imaginar cómo será la vida sin su resplandor y amor por la vida. La extrañaremos tanto que nuestros corazones se están rompiendo", concluye el comunicado familiar.