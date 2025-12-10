La Fed baja los tipos de interés en 25 puntos básicos por tercera vez consecutiva

Tercer recorte de tipos de interés consecutivo de la Reserva Federal (Fed). El banco central estadounidense ha decidido bajar la tasa en 25 puntos básicos, llevando el precio del dinero al rango objetivo del 3,5% al 3,75%. Se trata del movimiento esperado por el consenso del mercado.

"Los datos disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre. Los indicadores más recientes confirman dicha evolución. La inflación ha venido aumentando desde principios de año y se mantiene en niveles algo elevados", ha detallado la Fed.