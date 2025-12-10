Pedro Sánchez recibe a Mahmoud Abbas en Madrid: "España caminará siempre de la mano de Palestina, un país amigo" 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido junto al presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, este miércoles en el Palacio de la Moncloa donde han reformado su compromiso para "seguir caminando juntos" en el que ha sido "el peor año de sus vidas". "Este año 2025 ha sido terrible para el pueblo palestino (...) y no sólo por la devastación física sino también por el hecho que nueve de cada diez viviendas en la Franja de Gaza son inhabitables", ha dicho Sánchez. Además, también ha hecho referencia al alto al fuego: "Este acuerdo de alto el fuego debe ser real, no puede ser de cartón piedra". Este encuentro coincide cuando se cumplen dos meses del presunto alto al fuego.

La comparecencia llega a la par de que la Franja de Gaza comience a sufrir la tormenta Invernal Byron. Hay alto riesgo de inundaciones en 761 asentamientos de desplazados, donde se refugian unas 850.000 personas, según el último informe de la organización de Naciones Unidas OCHA. El drama sigue siendo la constante en Palestina. Israel mantiene un control implacable de las fronteras e incumple el acuerdo del alto al fuego.

Hoy, sin ir más lejos, ha asesinado a tres personas incluido un niño. En total, más de dos millones de gazatíes siguen inmersos en la incertidumbre después de dos años de conflicto que le ha arrebatado la vida a más de 70.000 personas.

"Los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas, para que las víctimas encuentren justicia y un cierto descanso", ha dicho, para garantizar que España va a "apoyar a la Autoridad Nacional Palestina" y reforzar el compromiso con reconstruir la franja.

Por otro lado, Abbás ha pedido que "se implemente todo el plan de paz de Trump" y suplica ayuda para terminar con la violencia en Cisjordania, el territorio que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que él representa controla parcialmente. La milicia islamista Hamás todavía controla gran parte de Gaza.

Abbás ha solicitado también que el Gobierno de Tel Aviv libere los fondos que retiene. Israel recauda los impuestos palestinos y los maneja como forma de presión a la ANP. El presidente palestino ha agradecido "la postura humanitaria y valiente de España".