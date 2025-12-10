Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pedro Sánchez recibe a Mahmoud Abbas en Madrid: "España caminará siempre de la mano de Palestina, un país amigo"
Política
Política

Pedro Sánchez recibe a Mahmoud Abbas en Madrid: "España caminará siempre de la mano de Palestina, un país amigo" 

El presidente del Gobierno ha comparecido junto a su homólogo en Palestina para reforzar su compromiso de colaboración y trabajar juntos "para la reconstrucción de Gaza". "Lo más difícil será reconstruir la esperanza", ha dicho el líder del Ejecutivo español. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas.EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido junto al presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, este miércoles en el Palacio de la Moncloa donde han reformado su compromiso para "seguir caminando juntos" en el que ha sido "el peor año de sus vidas". "Este año 2025 ha sido terrible para el pueblo palestino (...) y no sólo por la devastación física sino también por el hecho que nueve de cada diez viviendas en la Franja de Gaza son inhabitables", ha dicho Sánchez. Además, también ha hecho referencia al alto al fuego: "Este acuerdo de alto el fuego debe ser real, no puede ser de cartón piedra". Este encuentro coincide cuando se cumplen dos meses del presunto alto al fuego.

La comparecencia llega a la par de que la Franja de Gaza comience a sufrir la tormenta Invernal Byron. Hay alto riesgo de inundaciones en 761 asentamientos de desplazados, donde se refugian unas 850.000 personas, según el último informe de la organización de Naciones Unidas OCHA. El drama sigue siendo la constante en Palestina. Israel mantiene un control implacable de las fronteras e incumple el acuerdo del alto al fuego. 

Hoy, sin ir más lejos, ha asesinado a tres personas incluido un niño. En total, más de dos millones de gazatíes siguen inmersos en la incertidumbre después de dos años de conflicto que le ha arrebatado la vida a más de 70.000 personas. 

"Los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas, para que las víctimas encuentren justicia y un cierto descanso", ha dicho, para garantizar que España va a "apoyar a la Autoridad Nacional Palestina" y reforzar el compromiso con reconstruir la franja. 

Por otro lado, Abbás ha pedido que "se implemente todo el plan de paz de Trump" y suplica ayuda para terminar con la violencia en Cisjordania, el territorio que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que él representa controla parcialmente. La milicia islamista Hamás todavía controla gran parte de Gaza.

Abbás ha solicitado también que el Gobierno de Tel Aviv libere los fondos que retiene. Israel recauda los impuestos palestinos y los maneja como forma de presión a la ANP. El presidente palestino ha agradecido "la postura humanitaria y valiente de España".

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 