El Congreso suspende a José Luis Ábalos como diputado

La Mesa del Congreso ha suspendido este miércoles al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, de su sueldo y derechos parlamentarios como diputado. El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de su defensa y la de Koldo García sobre el caso de los contratos por la compra de mascarillas. Tras ello, Ábalos habría solicitado el voto telemático para poder seguir ejerciendo sus funciones tras la entrada en la prisión de Soto del Real.

"Dado que sigo siendo diputado con todos mis derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas, he solicitado a la Mesa del Congreso autorización para ejercer mi derecho al voto de forma telemática en las sesiones de hoy (en caso de producirse) y mañana 11 de diciembre", expresaba el exministro a través de su cuenta de X. Sin embargo, tras la reunión de última hora del órgano competente, Ábalos no podrá ejercer ese derecho, además de que se le retira el sueldo.

Esto supone un cambio en el paradigma por el que está compuesto el Congreso de los Diputados. La cámara baja pasa así de contar con 350 diputados a tener 349 aunque la conformación de mayorías siga requiriendo los mismos votos, lo que en un terreno tan ajustado como el actual se estrecha aún más las condiciones por las que el Ejecutivo pueda sacar adelante las votaciones que pretenda plantear en un futuro.

La Mesa argumenta que esta medida se toma basándose en el artículo 21, que establece "que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios" cuando la cámara haya autorizado un suplicatorio, el auto de procesamiento sea firme y que haya una situación de prisión preventiva. En otras palabras, las condiciones concretas en las que se encuentra el exsecretario de Organización.

Esta suspensión de derechos como diputado, así como su sueldo, empieza a ser efectiva des de este mismo 10 de diciembre.