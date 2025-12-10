Un país aliado de Moscú no olvida su "Siglo de humillación" y podría planear apropiarse de tierras rusas

Las banderas de China y de Rusia pintadas en un muro de hormigón

Entre 1839 y 1949, China sufrió el llamado "Siglo de humillación", un periodo durante el que el país asiático perdió prácticamente todas las guerras en las que luchó. Ello le obligó a tener que realizar importantes concesiones territoriales.

En concreto, China tuvo que ceder territorios al Imperio ruso, a Alemania, a Francia, a Reino Unido y a Japón. En el caso del Imperio ruso, el país asiático entregó Manchuria Exterior y partes del noroeste de China.

Tal y como recoge Newsweek, pese a que en estos momentos Pekín y Moscú son socios, algunas medidas adoptadas por China hacen sospechar que el país no ha olvidado el territorio perdido durante el "Siglo de humillación".

En el año 2023, el Ministerio de Medio Ambiente de China decidió que los nuevos mapas oficiales tenían que representar el territorio perdido a favor del Lejano Oriente ruso (como la ciudad de Vladivostok) con sus nombres oficiales.

Además, el país asiático también ha ordenado representar como perteneciente a China una isla que está situada en la confluencia de los ríos Ussuri y Amur, y que fue objeto de una larga disputa y de un acuerdo fronterizo en 2008.

De hecho, los nacionalistas chinos han pedido públicamente la devolución del territorio transferido por la dinastía Qing a la Rusia zarista en el siglo XIX. Sin embargo, en Pekín han restado importancia a esa exigencia y han subrayado la importancia delas buenas relaciones que se mantienen con Rusia.

Una buena prueba de ello es que el presidente ruso, Vladímir Putin, ocupó, en el mes de junio, el lugar de honor junto al presidente chino, Xi Jinping, en el desfile militar del Día de la Victoria celebrado en la plaza de Tiananmen.

En ese sentido, Patrick Cronin, presidente de Seguridad de Asia-Pacífico del Instituto Hudson, ha destacado, en declaraciones a Newsweek, que "Xi Jinping considera a Rusia un socio estratégico indispensable para construir un orden mundial posterior al liderazgo estadounidense".

Pese a ello, Cronin sí que ha advertido de que China "parece claramente dispuesta a expandir su influencia a través de sus fronteras compartidas mediante una combinación de descaradas intrusiones cibernéticas y movimientos oportunistas para afianzarse en la economía cada vez más debilitada de Rusia".