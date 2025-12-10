Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Amanda, joven que reside en Valencia y trabaja en Madrid: "Tardo casi dos horas en llegar al trabajo"
"Así es mi vida entre dos ciudades". 

Daniel Cáceres Garriga
Chica mirando por la ventana del tren
Chica mirando por la ventana del trenGetty Images

La historia de Amanda Cheng ha resonado con fuerza entre miles de usuarios porque refleja una realidad que, aunque muchos viven a diario, pocas veces se cuenta con tanta naturalidad. En un vídeo que se hizo viral en TikTok, la joven explica cómo es eso de tener la vida repartida entre dos ciudades: Valencia, donde reside con su pareja, y Madrid, donde se encuentra su oficina.

Ella misma lo resume con una frase que abre su relato: "Así es mi vida entre dos ciudades". Y a partir de ahí muestra, paso a paso, un ritmo que a cualquiera agotaría. Cada vez que debe acudir presencialmente al trabajo, el despertador suena a las 5:30. A esa hora se prepara a toda prisa para coger el primer tren rumbo a Chamartín. El trayecto dura unas dos horas, tiempo que aprovecha para dormir un poco, aunque reconoce que no es "de los más cómodos", o para terminar de arreglarse y repasar el papeleo antes de fichar en la oficina.

Una vez en Madrid, la cosa no se simplifica demasiado. La sede de su empresa está a unos 20 minutos andando de la estación, pero las jornadas se alargan hasta que el cielo oscurece. Por eso, y para no repetir el viaje de vuelta ese mismo día, Amanda duerme habitualmente en el piso de su hermano, que vive en la capital. Solo después regresa a Valencia, encadenando trenes, traslados y madrugones que difícilmente permiten conciliar vida laboral y personal.

En comentarios, aclaró que esta rutina no la realiza todos los días de la semana, algo que muchos seguidores agradecieron saber. Aun así, la realidad que cuenta ha tocado a una audiencia amplia: el vídeo superó las 367.000 visualizaciones en cuestión de días. Entre los comentarios, otros usuarios compartieron experiencias igual de extremas. Uno recordaba: "Yo a veces pienso cómo hice para acabar la carrera en Barcelona trabajando en Londres. Clases lunes, martes y jueves, vuelo y trabajar jueves hasta lunes mañana. Nunca llegué tarde a las clases ni perdí un vuelo". Otro decía: "Gracias por enseñar la realidad de mucha gente. Yo en unos meses me mudaré a Valencia con trabajo en Madrid".

