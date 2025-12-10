Amanda, joven que reside en Valencia y trabaja en Madrid: "Tardo casi dos horas en llegar al trabajo"

La historia de Amanda Cheng ha resonado con fuerza entre miles de usuarios porque refleja una realidad que, aunque muchos viven a diario, pocas veces se cuenta con tanta naturalidad. En un vídeo que se hizo viral en TikTok, la joven explica cómo es eso de tener la vida repartida entre dos ciudades: Valencia, donde reside con su pareja, y Madrid, donde se encuentra su oficina.

Ella misma lo resume con una frase que abre su relato: "Así es mi vida entre dos ciudades". Y a partir de ahí muestra, paso a paso, un ritmo que a cualquiera agotaría. Cada vez que debe acudir presencialmente al trabajo, el despertador suena a las 5:30. A esa hora se prepara a toda prisa para coger el primer tren rumbo a Chamartín. El trayecto dura unas dos horas, tiempo que aprovecha para dormir un poco, aunque reconoce que no es "de los más cómodos", o para terminar de arreglarse y repasar el papeleo antes de fichar en la oficina.

Una vez en Madrid, la cosa no se simplifica demasiado. La sede de su empresa está a unos 20 minutos andando de la estación, pero las jornadas se alargan hasta que el cielo oscurece. Por eso, y para no repetir el viaje de vuelta ese mismo día, Amanda duerme habitualmente en el piso de su hermano, que vive en la capital. Solo después regresa a Valencia, encadenando trenes, traslados y madrugones que difícilmente permiten conciliar vida laboral y personal.

En comentarios, aclaró que esta rutina no la realiza todos los días de la semana, algo que muchos seguidores agradecieron saber. Aun así, la realidad que cuenta ha tocado a una audiencia amplia: el vídeo superó las 367.000 visualizaciones en cuestión de días. Entre los comentarios, otros usuarios compartieron experiencias igual de extremas. Uno recordaba: "Yo a veces pienso cómo hice para acabar la carrera en Barcelona trabajando en Londres. Clases lunes, martes y jueves, vuelo y trabajar jueves hasta lunes mañana. Nunca llegué tarde a las clases ni perdí un vuelo". Otro decía: "Gracias por enseñar la realidad de mucha gente. Yo en unos meses me mudaré a Valencia con trabajo en Madrid".