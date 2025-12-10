Un camarero de Barcelona pide trabajo con un currículum que genera elogios y críticas a partes iguales

El sector de la hostelería a menudo da lugar a curiosas anécdotas en materia laboral. En esta ocasión, la cuenta @soycamarero ha compartido una imagen de un currículum que llama la atención por su brevedad y falta de contenido.

Un camarero de Barcelona busca empleo en un establecimiento con un CV que ha generado elogios y críticas a partes iguales. En lo que parece medio folio apenas detalla su nombre, su número de teléfono y su ciudad de residencia, la capital condal.

En cuanto a su experiencia laboral, tan solo aporta detalles vagos: "Friegaplatos, limpieza, camarero, atención al cliente, manejo caja". Otra de las cuestiones que más llama la atención es la que se refiere a su disponibilidad, que este aspirante a camarero resume como "full time".

Las reacciones a esta publicación son tan dispares como ingeniosas. Un usuario asegura que este CV no es un currículum, sino "una octavilla", en alusión a su brevedad y al formato que tiene. Otro, más benevolente, cree que no hace falta más. "Algunas veces, lo que va en los currículum, todo es mentira", opina.

La idea es buena, pero...", opina otro, que expone algunos de los detalles a mejorar de este controvertido currículum. "Mobil, escrito en catalán, y mal porque le falta el acento abierto (Móbil)", señala. Además, apunta que la expresión "full time", en inglés, se utiliza "por la cara" por este aspirante a camarero.

Este usuario de X señala que este CV tiene "cero coherencia", pues "si quería dar a ver que entiende de idiomas que añada otra línea sin más". "Muchas veces, menos es más", asegura otro, muy en la línea de quienes creen que su brevedad juega a favor de este camarero de Barcelona.

¿Qué detalles debe tener un CV?

Los expertos en materia laboral difieren enormemente respecto a los detalles y aspectos que ha de tener un currículum. Sin embargo, la mayoría coincide en que debe ser claro, conciso y útil, además de que es recomendable evitar vaguedades y cuestiones que den lugar a equívoco.

En cuanto a lo que debe contener un currículum destinado al sector de la hostelería, lo esencial es la experiencia, pero detallada de forma adecuada, concretando las empresas en las que se ha trabajado anteriormente y el tiempo de duración de estos empleos.

Por otro lado, el demandante de empleo debe señalar cuáles son sus fortalezas, habilidades técnicas (manejo de TPV, caja, carta) y blandas (atención al cliente, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, manejo de estrés).

También es recomendable que el currículum incluya la formación con la que cuenta y los idiomas en los que se maneja el demandante de empleo, dado que es una profesión en la que se está de cara al cliente, y en ciudades como Barcelona abundan los turistas extranjeros.