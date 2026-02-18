Juan José Millás lanza una pregunta muy conveniente sobre la política española: "¿Cómo es posible?"

El escritor y periodista Juan José Millás ha concedido una entrevista a Jordi Évole donde hace un repaso a su trayectoria personal y profesional. A sus 80 años, y tras más de media vida ligada a los medios de comunicación, el valenciano ha reflexionado sobre el momento actual de la política española.

"Estamos instalados en la edad del capitalismo feroz", ha asegurado Millás, quien analiza habitualmente toda la actualidad nacional e internacional desde El País y la Cadena SER. Y en Lo de Évole se ha hecho una pregunta muy conveniente.

"El problema es que gobierne quien gobierne, las desigualdades aumentan. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo nadie para esto?", se pregunta el veterano periodista ante la mirada de Jordi Évole.

Una cuestión que deja en el aire, siendo de pronto él quien hace las preguntas en lugar del periodista catalán. Durante su charla, Millás también se hace otras preguntas interesantes.

"¿Por qué se considera que es mejor ser alto que bajo? Se dice con admiración del rey, 'qué alto es'", pregunta el escritor, cuya obra narrativa supera la veintena de títulos. "¿Fardaríamos tanto de un rey bajo?", le cuestiona instantes después a Jordi Évole.

La desigualdad, uno de las mayores preocupaciones de los españoles

La desigualdad es una de las principales preocupaciones de la sociedad española, con un 86,4% de los ciudadanos expresando inquietud por las desigualdades sociales, según la encuesta del CIS sobre ‘Desigualdades y tendencias sociales’.