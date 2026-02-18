Así es la vida en Orión, la nave que llevará de nuevo al ser humano a la Luna: menú fijo, ejercicio y baño con puertas

La carrera espacial tiene previsto vivir un gran momento este próximo mes de marzo, la fecha en la que el ser humano debe volver a la Luna después de 50 años. Y empiezan a saberse los primeros detalles de la ya conocida como misión Artemis, que a través de la nave Orión, transportará a cuatro astronautas en un viaje alrededor del satélite. Los elegidos son: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (NASA) y Jeremy Hanse (de la Agencia Espacial Canadiense).

Se espera que sea un viaje de diez días en el que los cuatro astronautas recorrerán, aproximadamente, 1,1 millones de kilómetros. Vivirán y trabajarán en el módulo de tripulación de la nave, mientras que su módulo de servicio proporcionará los productos esenciales que los astronautas necesitan para mantenerse con vida, incluyendo agua potable, nitrógeno y oxígeno para respirar.

El gran objetivo de la misión es proporcionar comentarios valiosos para las futuras misiones Artemis a la Luna, de tal forma que Artemis II incluirá varios objetivos para verificar muchos de los sistemas de soporte vital de la nave operando en el espacio por primera vez.

¿Cómo será la Orión?

La cabina de la nave tendrá un volumen habitable de 9,34 metros cúbicos; sin embargo, una vez se puedan guardar los reposapiés de los asientos tras salir en cohete al espacio, tendrán más espacio para moverse durante el resto del vuelo. De hecho, la Orión va a disponer de un 60% más de espacio que la nave Apolo que llevó al ser humano a la Luna por primera vez en la década de los 60.

Ya están preseleccionados los alimentos, acordados con los astronautas y cuyo menú fijo está basado en las preferencias personales y necesidades nutricionales. El equilibrio siempre es la clave de todo en la vida.

La nave Orión, por otro lado, está equipada con un dispensador de agua y un calentador para rehidratar y calentar la comida, y la tripulación tendrá horarios de comida dedicados en su agenda para repostar energías.

Más detalles que sabemos del viaje: cada astronauta dedicará 30 minutos diarios al ejercicio, minimizando la pérdida muscular y ósea que ocurre sin gravedad.

La Orión está equipada con un volante de inercia, un pequeño dispositivo instalado directamente debajo de la escotilla lateral, utilizada para entrar y salir de la nave, que convenientemente se utilizará como escalón cuando la tripulación entre en la Orión el día del lanzamiento.

Zona de higiene privada y kit de primeros auxilios

La zona de higiene incluye puertas para la privacidad, un inodoro y espacio para que la tripulación traiga sus kits de higiene personal. Unos kits que suelen incluir artículos como cepillo para el cabello, cepillo de dientes, pasta dental, jabón y suministros de afeitado. Los astronautas no pueden ducharse en el espacio, pero usan jabón líquido, agua y champú sin enjuague para mantenerse limpios.

Cuando tengan que hacer sus necesidades, los miembros de la tripulación usarán el inodoro de la Orión, el Sistema Universal de Gestión de Residuos (Universal Waste Management System), una característica que las tripulaciones del Apolo no tenían.

Casi idéntico a una versión que vuela en la Estación Espacial de la NASA, el sistema recolecta orina y heces por separado. La orina se ventilará por la borda, mientras que las heces se recogen en un contenedor y se guardan de forma segura para su eliminación al regreso.

En caso de que el inodoro funcione mal, la tripulación podrá usar orinales de contingencia plegables, un sistema que recoge la orina en una bolsa y se conecta con el sistema de ventilación para enviarla al exterior. Con dos estilos diferentes diseñados para acomodar tanto a mujeres como a hombres, las bolsas contienen aproximadamente un litro de orina cada una.

La nave también contará con un kit de primeros auxilios que incluye de todo, desde artículos básicos hasta herramientas de diagnóstico, como un estetoscopio y un electrocardiograma, que se pueden usar para proporcionar datos a los médicos en tierra.

La tripulación también tendrá conferencias médicas privadas regulares con cirujanos de vuelo en el control de la misión para hablar sobre su salud y bienestar.

Descanso y entretenimiento

A pesar de tener una agenda ocupada, la tripulación de Artemis II tendrá ocho horas completas de sueño integradas en su horario para asegurar que estén bien descansados y puedan aprovechar al máximo su misión.

Durante la mayor parte de la misión, los cuatro tripulantes dormirán al mismo tiempo, sujetando sacos de dormir a las paredes de la Orión para descansar.

Dentro de la Orión, los astronautas usarán un micrófono de mano y un altavoz, o usarán auriculares, para comunicarse con los controladores de la misión, realizar controles médicos con los médicos de vuelo y ponerse al día con sus familias.

La tripulación también tendrá tablets y ordenadores portátiles que podrán usar para revisar procedimientos y descargar entretenimiento antes del lanzamiento.

La misión allanará el camino para futuras misiones a la superficie lunar, estableciendo capacidades de ciencia y exploración lunar a largo plazo, e inspirará a la próxima generación de exploradores: la Generación Artemis.