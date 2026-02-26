Del "No a la guerra" al plantón de Wert: cómo los Goya se convirtieron en la pesadilla de la derecha

Willy Toledo y Alberto San Juan en la gala de los Goya del 2003 marcada por el 'No a la guerra'.

La gala de los premios Goya es la gran noche del cine español. Cineastas, productores, actores y actrices se visten de largo para recibir los reconocimientos a lo más destacado de la industria cinematográfica patria en el último año.

Sin embargo, desde hace más de dos décadas, los premios Goya han servido también como plataforma de denuncia y protesta social, algo que se vio especialmente en 2003 con ese mítico "No a la guerra", pero también para las recientes reclamas feministas y las denuncias contra la violencia sexual en el sector cinematográfico.

De esto no se han librado los políticos, especialmente los de la derecha como los del Partido Popular que han tenido que aguantar las críticas del sector cinematográfico durante los mandatos de Aznar y Rajoy también por las medidas tomadas en relación a la subida del IVA cultural, lo que llevó a que la derecha acabara cargando contra todo el sector cinematográfico.

A continuación, recordamos algunos de los momentos en los que se les sacó los colores a la derecha en los últimos años y otras tantas reivindicaciones sociales que se han hecho tanto desde la alfombra roja como desde el escenario de la propia gala de premios.

El histórico "No a la guerra" de 2003

Las pegatinas negras con las letras rojas y ese icónico "No a la guerra" inundaron la alfombra roja y la propia gala de los premios Goya en 2003 a escasas semanas de que comenzase la Guerra de Irak y con el gobierno del popular José María Aznar apoyando a George Bush. Los presentadores, Willy Toledo y Alberto San Juan protagonizaron una intensa protesta que culminó con ellos mismos luciendo unas camisetas con el lema.

Tampoco se cayó la entonces presidenta de la Academia de cine, la actriz Marisa Paredes, quien soltó un "No hay que tener miedo a la cultura, hay que tener miedo a la ignorancia y al fanatismo, hay que tener miedo a la guerra" que le costó que días después de su proclama, desde la Confederación de Productores Audiovisuales (FAPAE) se pidiera su dimisión. Esto también saltó al plano político ya que desde el Partido Popular y la derecha comenzase a difundirse un discurso de que el cine español está politizado por la izquierda o que "viven de subvenciones".

Javier Bardem con la pegatina de 'No a la guerra' en los Goya de 2003. WireImage

Las críticas a la Ley Sinde en 2011

La gala de 2011 estuvo especialmente marcada por las protestas impulsadas por el colectivo Anonymous a las puertas del Teatro Real, donde iba a tener lugar la gala bajo el lema "Salvar la industria no es salvar la cultura". Se produjo por a raíz de la Ley de Economía Sostenible (2/2011), conocida popularmente como Ley Sinde debido a la entonces ministra de Cultura Ángeles González-Sinde.

Los abucheos a su llegada a la alfombra roja del brazo del entonces presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, fueron constantes. Varios asistentes acudieron con máscaras blancas propias del colectivo Anonymous y algunos incluso lanzaron huevos (que recibió Leonor Watling) en señal de protesta.

El alegato de Candela Peña y la crisis de los recortes en 2013

La gala de los premios Goya de 2013 estuvo marcada por las críticas a los recortes en Educación y Sanidad que se dieron durante el gobierno de Mariano Rajoy. Además, ese año asistió a la ceremonia el entonces ministro de Cultura, Educación y Deporte, José Ignacio Wert, quien recibió varios dardos de la presentadora, la humorista Eva Hache.

"Ha recaudado 106 millones de euros. La mejor recaudación de la historia. Si lo comparas con los recortes en Sanidad y Educación, es una mierda", bromeó en un momento determinado.

Pero también recibió las duras palabras de Candela Peña, quien al recibir el premio a Mejor actriz de reparto por la cinta Una pistola en cada mano denunció la situación que había vivido su padre en un hospital público: "He visto morir a mi padre en un hospital público en el que no había mantas ni agua". A Wert no le gustaron nada estas palabras y aseguró al finalizar la gala que "en los Goya ha habido una falta de respeto institucional en algunas intervenciones".

Del plantón de Wert en 2014 al Resistiré contra la subida del IVA Cultural

Tras las críticas recibidas en 2013, José Ignacio Wert no acudió a la gala de 2014 alegando "problemas de agenda", siendo continuo objeto de críticas por parte de los ganadores y el presentador, Manel Fuentes. "¿De verdad que no ha venido, ministro?", bromeó.

Varios ganadores, entre ellos el guionista Alejandro Fernández pidieron su dimisión, mientras que Ana Belén la calificó de "espantada", Nathalie Poza de "desprecio", Javier Bardem lo calificó como una "chulería" y lo llamó ministro de "anticultura".

La gala estuvo marcada por la subida del IVA cultural, al igual que en 2015 donde el presentador Dani Rovira encabezó una interpretación coral del Resistiré del Dúo Dinámico seguido por Ana Belén, Eduardo Noriega, Lolita o Hugo Silva.

La lucha feminista llenó los Goya en 2018

La ola que el MeToo inició en Hollywood en 2017 también llegó a la industria cinematográfica en España en 2018. Los abanicos rojos distribuidos por las mujeres de la industria de CIMA llenaron la alfombra roja con el lema "más mujeres" reclamando más presencia femenina buscando acabar con la brecha de género.

Fueron muchas las premiadas, que alzaron la voz: Carla Simón pidió que no se pasara por alto a las cineastas españolas e Isabel Coixet, que se llevó el premio a la Mejor dirección, habló de la abultada brecha salarial entre hombres y mujeres.

2024: #Seacabó una gala marcada por los abusos sexuales en la industria

La gala de 2024 se celebró apenas unas semanas después de que se hicieran públicas las denuncias de abusos sexuales contra el cineasta Carlos Vermut. Cogiendo el eslogan de las futbolistas de la Selección tras el caso Rubiales, los presentadores Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Belén denunciaron la situación.

"Es urgente que todos exijamos certezas de igualdad y eso pasa por condenar todos los abusos y la violencia sexual y por revisar de manera profunda las estructuras que lo permiten", afirmó Ana Belén. "Esto nos atañe a todos. Queremos decirle desde aquí a las víctimas de violencia sexual que no están solas y que sus testimonios son admirables y muy valientes. Aquí en el cine también #SeAcabó", recalcaron Los Javis.

Las reclamaciones contra Trump y la defensa de Palestina en los Goya de 2025

Aunque fue de forma disimulada, la alfombra roja de los premios Goya 2025 se llenaron de pins de apoyo a la situación que se vive en Gaza y el genocidio en Palestina por parte de Israel. Ejemplos de ello fue Luis Tosar o Icíar Bollaín que lucieron un pin con la bandera Palestina en la solapa.

"Que un señor como Netanyahu decida que, a pesar de todo el horror que ocurrió el 7 de octubre de 2023, que es absolutamente condenable, puede llevarse por delante a 50.000 personas un año después... Muchas de ellas no tenían nada que ver con esto, muchos son niños", declaró Tosar.

Su reivindicación internacional no fue la única. Richard Gere, quien recibió el Goya Internacional, lanzó un claro mensaje a Trump. "Hay billonarios que están a cargo de América hoy", dijo antes de recoger el premio.