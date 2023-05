Esta es la plataforma donde puedes ver la película sobre Tina Turner

Este martes se señaló en negro en el calendario de la historia del rock. Tina Turner, conocida como 'la reina del rock', falleció a los 83 años en su residencia de Zúrich (Suiza). "Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos", señalaron en la cuenta oficial de Instagram de la artista.

Turner será recordada por su carisma en escena y su característica voz por ser una de las cantantes de rock más importantes de la historia, pero también por dejar como legado temas como What's love got to do with it, The best o Private Dancer, coreados por varias generaciones.

Para despedirla, además de disfrutar de su música hay quien opta por ver su legado audiovisual a través de su biopic Tina. What's love got to do with it, que está disponible en España en Disney + y bajo alquiler en Amazon Prime Video.

Esta cinta, dirigida por Brian Gibson, cuenta con Angela Bassett como Tina y Laurence Fishburne como Ike Turner. La película, de 1993, adapta la biografía de la cantante Yo, Tina y le valió a Basset un Globo de Oro y la nominación al Oscar a Fishbourne. En él se abordan los distintos episodios de la turbulenta vida de Turner, especialmente en su relación con Ike, en la que sufría violencia de género.

Para los que prefieran disfrutar de su documental Tina, estrenado en 2021, tienen que ir a HBO. En este documental, Tina quiso "despedirse de sus fans" y contarles a través de cinco partes, distintos episodios de su vida, de los más oscuros a los más agradables, entre ellos el maltrato sufrido por Ike o el inolvidable concierto que dio en Barcelona en 1990. Turner aseguró hacer este documental también como un testamento para su hijo Craig, que se suicidó a los 59 años.