"Que una película así haya llegado hasta aquí tiene muchísimo mérito": la euforia de Óliver Laxe y su equipo tras conocer las dos nominaciones a los Oscar de 'Sirat'
La película española está nominada a Mejor película internacional y Mejor Sonido.

Uxía Prieto
Óliver Laxe celebrando las dos nominaciones a los Oscar 2026 por 'Sirat'
Óliver Laxe celebrando las dos nominaciones a los Oscar 2026 por 'Sirat'

"Es muy bonita esta energía". Así saludaba este mediodía Óliver Laxe a los periodistas reunidos en el Espacio Movistar de la Gran Vía de Madrid, donde el cineasta ha seguido junto a su equipo la lectura de nominados de los Oscar 2026 que ha reconocido a Sirat con dos candidaturas.

Después de ganar el Premio del Jurado en Cannes y ser nominada en dos candidaturas en los Globos de Oro, los pronósticos auguraban que la cinta optaría a alguna nominación en los premios de la Academia y así ha sido.

Antes de conocerse la noticia, Laxe aseguraba que ya habían ganado, que haber llegado hasta aquí era un éxito, pero las dos nominaciones de la película española a los Oscar han sido la guinda del pastel.

"Ohhh", se escuchó entre los periodistas y el equipo de Sirat al saber que la cinta no había sido seleccionada en Mejor banda sonora. Lo mismo cuando llegó el turno de Mejor casting, una categoría nueva que ha introducido este año la Academia.

La suerte cambió cuando llegó el turno de Mejor película internacional: saltos, abrazos y aplausos entre Laxe y su equipo además de vítores entre la prensa reunida en el espacio. Por si eso fuera poco, la euforia aumentó con la segunda nominación, la de Mejor sonido. No se pudo completar el trío de nominaciones con la candidatura a Mejor película, donde este año se han colado dos cintas internacionales: El agente secreto y Valor sentimental.

"Estamos para el espectáculo, queremos suspense"

"Como somos tan conscientes de lo difícil que es, en un año con tan buenas películas, hubo un tiempo que pensamos 'uy, igual no tenemos ninguna'. Nosotros estamos para el espectáculo, queremos suspense", explicó Laxe en una rueda de prensa tras conocerse las nominaciones sobre la posibilidad de haberse ido de vacío y el valor que tienen las dos candidaturas.

El cineasta ha querido dar las gracias a todos los departamentos en "esta celebración". "Queremos hacer extensiva esta celebración a todo el cine español. Se están haciendo las cosas muy bien. Ojalá todos nuestros compañeros consideren esto un éxito suyo porque en parte lo es", ha insistido Laxe.

"En cuanto al sonido, es una proeza. Los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios."

"Que una película así haya llegado hasta aquí tiene muchísimo mérito. En cuanto al sonido, es una proeza. ¿Habéis visto las películas con las que competimos? ¿Sabéis el presupuesto que tienen? Pero ya sabéis, los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios", ha defendido el director.

Laxe ha insistido en que le hace ilusión por la gente ilusionada, por sus "vecinos de Ancares, la familia o los compañeros del cine español".

Ya prepara un viaje a Los Angeles

Laxe también ha valorado la buena recepción que ha tenido la película entre sus compañeros de nominación en esta temporada de premios, destacando que algunos han llegado a decirle que la banda sonora de Sirat, que se ha quedado sin nominación, era la mejor de este año.

La felicidad de Óliver Laxe con su equipo tras las dos nominaciones a los Oscar 2026 de 'Sirat'
  La felicidad de Óliver Laxe con su equipo tras las dos nominaciones a los Oscar 2026 de 'Sirat'

"Estoy muy tranquilo", ha asegurado Laxe sobre sus planes de futuro, que pasan por viajar a Los Ángeles para el estreno de la película en Estados Unidos. "Todo lo que venga es a más. Es un bonus", ha insistido.

