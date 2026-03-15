Qué significan los pines rojos (y blancos) que se han visto en la alfombra roja de los Oscar 

La activista Glennon Doyle y la actriz de 'La voz de Hind' Saja Kilani en la alfombra roja de los Oscar 2026.

La alfombra roja de los premios Oscar 2026 ya está viendo el desfile de looks y famosos que acuden a la gran gala del cine en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Por ella han pasado ya rostros conocidos como la actriz Rose Byrne, nominada a Mejor actriz, por Si pudiera, te daría una patada, o el cineasta español Óliver Laxe, cuya película Sirat opta a dos estatuillas: Mejor película internacional y Mejor sonido.

Sin embargo, como era de esperar dada la situación internacional, la alfombra roja de los premios Oscar no ha escapado de la reivindicación y numerosos actores han lucido en las solapas de sus trajes y vestidos pines con mensajes políticos como el del equipo de la cinta palestina La voz de Hind pidiendo el alto al fuego en su país.

Los pines de Artists4Ceasefire en apoyo a Palestina

En este pin rojo se puede leer que además, tanto ellos como otros actores, piden una "paz justa y duradera" entre palestinos e israelíes. Este pin, distribuido por la plataforma Artists4Ceasefire, ha sido diseñado por Shepard Fairey y, tal y como recoge Variety, muestran una flor de loto con un tallo de alambre de púas, una imagen que simboliza "la esperanza, la resiliencia y una paz justa".

La protagonista de 'La voz de Hind' lució un vaporoso vestido negro sobre el que puso un pin con una paloma de la paz GTRES

El productor británico James Wilson en la alfombra roja de los Oscar. GTRES

No obstante, la plataforma de artistas ha recalcado que su mensaje no se ciñe a la situación en Palestina o Gaza y que "refuerza el poder de liderar con amor, recordándonos a todos que el amor por la humanidad incluye un compromiso con la liberación y la libertad para todas las personas, desde Palestina y el Líbano hasta Irán, Sudán, Minnesota y más allá".

Cabe recordar que parte del reparto de La Voz de Hind, como el actor Motaz Malhees, no ha podido acudir a la gala por las políticas restrictivas de Donald Trump. "No puedo entrar en Estados Unidos porque tengo la nacionalidad palestina", confirmó el viernes el intérprete a través de sus redes sociales. "Duele. Pero esta es la verdad. Puedes bloquear un pasaporte. Pero no puedes bloquear una voz", escribió entonces.

"ICE Out", el grito contra las políticas de Donald Trump

Este pin ha compartido espacio con otros como el clásico de la sandía de apoyo a Palestina, como el que ha lucido en su solapa el director Óliver Laxe. Pero también muchos rostros han querido lanzar un mensaje contra las actuaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos incentivadas por el mandato de Donald Trump con una chapa blanca con el mensaje "ICE Out".

La exfutbolista Abby Wambach con la escritora y activista Glennon Doyle, contra el ICE en la alfombra roja de los Oscar. GTRES

Este pin se había visto ya en otras galas de premios como los premios Grammy y los Globos de Oro y surgieron tras el asesinato de Renée Nicole Good en Minneapolis a manos de estos agentes. La campaña comenzó como una iniciativa de la mano de plataformas como ACLU, MoveOn y la National Domestic Workers Alliance.