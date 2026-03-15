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Qué significan los pines rojos (y blancos) que se han visto en la alfombra roja de los Oscar
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Qué significan los pines rojos (y blancos) que se han visto en la alfombra roja de los Oscar 

Antes del comienzo de la gala se han empezado a ver los primeros mensajes políticos.

Marina Prats
Marina Prats
La activista Glennon Doyle y la actriz de 'La voz de Hind' Saja Kilani en la alfombra roja de los Oscar 2026.
La activista Glennon Doyle y la actriz de 'La voz de Hind' Saja Kilani en la alfombra roja de los Oscar 2026.GTRES

La alfombra roja de los premios Oscar 2026 ya está viendo el desfile de looks y famosos que acuden a la gran gala del cine en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Por ella han pasado ya rostros conocidos como la actriz Rose Byrne, nominada a Mejor actriz, por Si pudiera, te daría una patada, o el cineasta español Óliver Laxe, cuya película Sirat opta a dos estatuillas: Mejor película internacional y Mejor sonido.

Sin embargo, como era de esperar dada la situación internacional, la alfombra roja de los premios Oscar no ha escapado de la reivindicación y numerosos actores han lucido en las solapas de sus trajes y vestidos pines con mensajes políticos como el del equipo de la cinta palestina La voz de Hind pidiendo el alto al fuego en su país.

Los pines de Artists4Ceasefire en apoyo a Palestina

En este pin rojo se puede leer que además, tanto ellos como otros actores, piden una "paz justa y duradera" entre palestinos e israelíes. Este pin, distribuido por la plataforma Artists4Ceasefire, ha sido diseñado por Shepard Fairey y, tal y como recoge Variety, muestran una flor de loto con un tallo de alambre de púas, una imagen que simboliza "la esperanza, la resiliencia y una paz justa".

Saja Kilani
  La protagonista de 'La voz de Hind' lució un vaporoso vestido negro sobre el que puso un pin con una paloma de la pazGTRES
El productor británico James Wilson en la alfombra roja de los Oscar.
  El productor británico James Wilson en la alfombra roja de los Oscar.GTRES

No obstante, la plataforma de artistas ha recalcado que su mensaje no se ciñe a la situación en Palestina o Gaza y que "refuerza el poder de liderar con amor, recordándonos a todos que el amor por la humanidad incluye un compromiso con la liberación y la libertad para todas las personas, desde Palestina y el Líbano hasta Irán, Sudán, Minnesota y más allá".

Cabe recordar que parte del reparto de La Voz de Hind, como el actor Motaz Malhees, no ha podido acudir a la gala por las políticas restrictivas de Donald Trump. "No puedo entrar en Estados Unidos porque tengo la nacionalidad palestina", confirmó el viernes el intérprete a través de sus redes sociales. "Duele. Pero esta es la verdad. Puedes bloquear un pasaporte. Pero no puedes bloquear una voz", escribió entonces.

"ICE Out", el grito contra las políticas de Donald Trump

Este pin ha compartido espacio con otros como el clásico de la sandía de apoyo a Palestina, como el que ha lucido en su solapa el director Óliver Laxe. Pero también muchos rostros han querido lanzar un mensaje contra las actuaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos incentivadas por el mandato de Donald Trump con una chapa blanca con el mensaje "ICE Out".

La exfutbolista Abby Wambach con la escritora y activista Glennon Doyle, contra el ICE en la alfombra roja de los Oscar.
  La exfutbolista Abby Wambach con la escritora y activista Glennon Doyle, contra el ICE en la alfombra roja de los Oscar.GTRES

Este pin se había visto ya en otras galas de premios como los premios Grammy y los Globos de Oro y surgieron tras el asesinato de Renée Nicole Good en Minneapolis a manos de estos agentes. La campaña comenzó como una iniciativa de la mano de plataformas como ACLU, MoveOn y la National Domestic Workers Alliance.

Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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