Rels B en su concierto más espectacular en el Metropolitano de Madrid

El Estadio Metropolitano pasará a la historia de la música como el escenario donde han vivido sus noches más especiales algunos de los artistas más grandes de su generación. Ahora le ha tocado el turno a Daniel Heredia, verdadero nombre de Rels B, el músico español más escuchado fuera de España, que este sábado ha vivido uno de los conciertos más espectaculares de su carrera.

El 4 de julio quedará grabado a fuego en la memoria del propio Rels B y de las decenas de miles de asistentes que llenaron el Estadio Metropolitano para asistir a un show único y espectacular donde las canciones del cantante español más popular del mundo han adquirido una nueva dimensión.

El artista ha estado acompañado de una banda de músicos talentosos y arropado por algunas de las colaboraciones que han marcado sus más de diez años en la cresta de la ola: desde Cráneo, hasta Dollar, pasando por J Abecia, Maikel de la Calle y Recycled J, con quienes ha repasado su trayectoria, desde los inicios de YouTube como Rels Beats hasta su últimos números unos.

El concierto, con más de cuatro decenas de temas, ha sido un verdadero éxito y un alarde del talento y versatilidad que han atravesado su trayectoria. Ya sea como pionero del sonido afrobeat en el pop urbano español, con canciones como Un Rodeoooo, AfroLOVA, SONRÍE o la ya legendaria TU VAS SIN (fav), como explorando sus canciones más antiguas como Reika de Pikas, Really On y Weed Coast, hasta llegar a los grandes temas que han hecho de la de Skinny Flakk, su alter ego artistico, una de las voces más carismáticas de la escena, como Me Gustas Natural, A Mí, La Prisión, lo que hay x aquí o SIN MIRAR LAS SEÑALES.

En estos tiempos en los que la fama se confunde fácilmente con el éxito, Rels B ha reivindicado en Madrid la constancia y la vocación por la música por encima de todo y cierra una etapa en su carrera con un concierto a la altura. Toda una carrera concentrada en una noche para la historia. Una que contiene los cientos de conciertos que ha hecho en desde que comenzó en las salas más pequeñas de España, así como los grandes escenarios internacionales que vieron nacer a una nueva estrella.