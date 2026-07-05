Levantan el confinamiento en los municipios afectados por el incendio de La Bisbal (Girona)

El jefe de la región de emergencia de Girona de los Bombers de la Generalitat, Jordi Martí, ha anunciado este domingo a las 10.40 horas que se levanta el confinamiento y se permite el retorno de los evacuados por el incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona).

En declaraciones a la prensa, ha explicado que la estabilización del incendio avanza "a buen ritmo" y que todo el perímetro se ha estabilizado.

Podrán volver los vecinos de la urbanización de Vall Repòs, en Santa Critina d'Aro, y de "edificaciones puntuales" de Cabanyes que también se habían evacuado.

Ha añadido que se mantienen las restricciones para acceder al macizo de las Gavarres pero que se podrá acceder al interior del perímetro de forma puntual bajo supervisión de los Mossos d'Esquadra.

También ha explicado que siguen cortadas la carretera entre la urbanización de Vall Repòs y Cabanyes y la GI-660.

No acceder a Las Gavarres

Martí ha pedido a la población no acceder al entorno del incendio, a las Gavarres ni al entorno para no entorpecer el trabajo de los servicios de extinción.

Ha dicho que este domingo será un día "clave" para los trabajos de extinción por el calor y el viento, con entrada de marinada a partir de mediodía, y que esperan poder controlar el incendio en las próximas horas.