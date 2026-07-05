La cara oculta de juegos como Farming Simulator: nos hacen jugar a producir, pero borran las huelgas, los aumentos y el dolor del trabajo real

Los simuladores se han convertido en uno de los géneros de videojuegos con mayor crecimiento en los últimos años. Ya no solo permiten conducir camiones o pilotar aviones, sino que ahora invitan a gestionar supermercados, cultivar campos, administrar universidades o incluso desempeñar trabajos cotidianos. Su éxito radica en ofrecer una experiencia relajada y satisfactoria, pero ¿hasta qué punto estos juegos reflejan cómo es realmente el mundo laboral?

Detrás de esa aparente fidelidad al trabajo diario, muchos de estos títulos presentan una versión muy distinta a la realidad. Los jugadores producen sin descanso, amplían sus negocios y persiguen beneficios constantes, pero apenas existen conflictos laborales, reivindicaciones salariales o el desgaste físico y emocional que acompaña a muchas profesiones. Una visión simplificada del empleo que puede influir en la forma en que entendemos el trabajo y las dinámicas que lo rodean.

Esa es una de las principales conclusiones de la jornada de estudio Management Simulator, celebrada en la Universidad Paris-Dauphine-PSL, donde investigadores de varias disciplinas analizaron cómo los videojuegos representan el trabajo y qué mensaje transmiten sobre él. A través de distintos casos, los expertos coincidieron en que estos títulos no solo entretienen, sino que también construyen una determinada visión del mundo laboral, en la que la productividad y el crecimiento suelen imponerse sobre cualquier otra realidad.

Un sistema de recompensas inmediatas

Los expertos sostienen que los simuladores de profesiones simplifican la realidad hasta convertirla en una carrera constante por crecer. En juegos como Farming Simulator, el jugador produce, invierte y expande su negocio, pero nunca debe negociar salarios, afrontar huelgas, gestionar bajas laborales o lidiar con el desgaste físico de los trabajadores. El trabajo asalariado queda prácticamente borrado y el éxito depende únicamente maximizar beneficios.

No todos los investigadores consideran negativa esta tendencia, ya que algunos defienden que determinados videojuegos pueden convertirse en herramientas educativas. Por ejemplo, experiencias realizadas con Los Sims han servido para ayudar a estudiantes de enfermería a practicar cuidados e interacciones con pacientes en un entorno seguro, donde el error no tiene consecuencias reales y favorece el aprendizaje.

Por otro lado, existe una explicación para el éxito de estos simuladores. Frente a empleos marcados por la presión, la burocracia o la falta de reconocimiento, los videojuegos ofrecen recompensas inmediatas y una sensación constante de progreso. Cada tarea completada tiene un resultado visible y el esfuerzo siempre parece compensar, algo que no siempre ocurre en la vida laboral.

Mientras en el mundo real existen conflictos laborales, reivindicaciones salariales, precariedad o agotamiento físico, en muchos simuladores todo funciona como una maquinaria perfecta donde producir más siempre es la solución. Los investigadores advierten que esa diferencia no solo convierte el trabajo en un entretenimiento, sino que también moldea el imaginario de millones de jugadores sobre cómo funciona realmente el mundo laboral.