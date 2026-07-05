Antiguamente la gente siempre colgaba una cortina de cuentas en la puerta principal: 50 años después estamos redescubriendo la razón de hacerlo

Hubo una época en la que era casi imposible entrar en una casa de pueblo durante el verano sin atravesar una cortina de cuentas. Su característico sonido al abrir la puerta formó parte durante décadas del paisaje cotidiano de miles de hogares, hasta que acabó desapareciendo con la llegada de soluciones más modernas.

Sin embargo, ese elemento que muchos asociaban únicamente a la nostalgia o a una decoración pasada de moda está viviendo una inesperada segunda vida. Cada vez más personas recuperan estas cortinas no solo por su estética retro, sino por las ventajas prácticas que ofrecen durante los meses de calor.

Tal y como destaca el portal francés Truc Mania, este accesorio tradicional responde a necesidades muy actuales, combinando ventilación, confort y privacidad sin necesidad de recurrir a sistemas más complejos.

Una barrera natural contra el calor y los insectos

Con la llegada del verano, mantener puertas y ventanas abiertas se convierte en una de las formas más sencillas de refrescar la vivienda sin recurrir al aire acondicionado. El problema aparece cuando esa corriente de aire trae consigo moscas, mosquitos y otros insectos.

Es ahí donde las cortinas de cuentas recuperan todo su sentido. Gracias al movimiento constante de sus piezas colgantes, crean una barrera física que dificulta el paso de los insectos, al tiempo que permiten que el aire circule libremente por toda la casa.

A diferencia de las mosquiteras convencionales, no bloquean la ventilación ni generan sensación de aislamiento, manteniendo la conexión entre el interior y el exterior.

Privacidad con un toque de diseño

Pero su utilidad no termina ahí. Estas cortinas también ofrecen un efecto visual que protege parcialmente el interior de las viviendas de las miradas desde la calle sin impedir la entrada de luz natural.

Además, el regreso de materiales como el bambú, la madera o el macramé ha convertido estas piezas en un elemento decorativo que encaja con estilos tan distintos como el rústico, el bohemio o el minimalista.

Lejos de ser un simple recuerdo del pasado, las cortinas de cuentas demuestran cómo algunas soluciones tradicionales siguen teniendo plena vigencia en la actualidad.

En un momento en el que se buscan alternativas sostenibles para mantener las casas frescas y reducir el consumo energético, este viejo recurso vuelve a encontrar su sitio gracias a una idea tan sencilla como eficaz: dejar entrar el aire, pero no todo lo que viene con él.