Ayuso dice que las elecciones de 2023 fueron "anómalas" y un abogado le deja la réplica más sonada de todas

El abogado Joaquín Moeckel ha visto las polémicas declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo hace unos días sobre las elecciones generales de 2023 en un acto y no ha dudado en darle la réplica más sonada de todas.

Lo ha hecho desde el plató de Malas Lenguas Noche, tras ver la intervención que protagonizó la dirigente madrileña. "La situación de las elecciones del 2023, estarán conmigo, que fueron un tanto anómalas. En cuanto a su convocatoria y, también, en la dificultad que mucha gente tuvo para votar", aseguró.

No fue lo único que dijo. Ayuso también defendió que la regularización impulsada por el Gobierno "mafioso" tiene una doble intención. "Van a favorecer el voto CERA, eso nos tememos, allá donde el recuerdo de voto le sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña, de hecho, ya han desplegado allí activistas en esos lugares determinados, y quizá por eso -no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda- también el personal asignado a según que embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo", añadió.

"¿Quiénes son y con qué criterios están ahí? ¿Con qué criterio también se contrató a todas las personas que votaban por correo en las últimas elecciones del 2023, porque Correos no daba abasto? Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas?", cuestionó la presidenta madrileña.

"Un discurso infantil"

El abogado Joaquín Moeckel no ha dudado en reaccionar a las palabras de Ayuso, este sábado, asegurando que en "este tipo de cosas" es "cuando un político se deslegitima solo y es un discurso infantil".

"Vamos a ver, señora Ayuso, con todo el respeto. Usted no puede darle lecciones al señor Sánchez de hacer convocatorias electorales cuando a él le interesen, porque usted es la primera que lo hizo cuando se enteró de que le iban a hacer una moción de censura y lo hizo de un día para otro", ha señalado.

Joaquín Moeckel cree que la presidenta madrileña no es la más indicada para hablar de si cuando se convocan los comicios, sean generales o autonómicos. ¿Cómo vas tú a venir, señora Ayuso, a contarnos cuando tiene que convocar elecciones? Cuando le sale del alma y cuando le salen mejor los números. Igual que lo hace usted", ha cuestionado.

"Ahora bien, en lo que decía de la deslegitimación o no. Yo quitando mociones, que si instrucciones. La gente no entiende eso. Lo que sí entiende es que muy poco respaldo tendrá un Gobierno cuando lleva unos pocos de años sin Presupuestos", ha expuesto.