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Suben a 35 los españoles fallecidos por el doble terremoto en Venezuela
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Suben a 35 los españoles fallecidos por el doble terremoto en Venezuela 

Todavía hay 140 desaparecidos y 11 localizados sepultados bajo los escombros.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Los equipos de rescate colocan una bandera de Venezuela sobre los escombros, tras el doble terremoto sufrido por el país, el 28 de junio de 2026, en Caracas.
Los equipos de rescate colocan una bandera de Venezuela sobre los escombros, tras el doble terremoto sufrido por el país, el 28 de junio de 2026, en Caracas.JESUS VARGAS / Getty Images

El balance de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela sube a 35, frente a los 34 que había ayer, según ha podido confirmar el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

Además, todavía permanecen desaparecidas 140 personas y 11 se encuentran localizadas bajo los escombros. Estas últimas son la prioridad ahora mismo de los equipos de rescate y emergencias, que centran sus esfuerzos en rescatarlos tras más de una semana sepultados.

Desde el ministerio han insistido en que "todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada de Carácas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen". 

Cerca de 3.000 muertos y más de 16.500 heridos

En total, el doble seísmo en Venezuela ha dejado al menos 2.954 muertos, así como 16.592 heridos. A las víctimas se suman 16.309 personas que han perdido su vivienda. Según han confirmado las autoridades de Venezuela, por ahora se han atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas y repartido más de 9.400 toneladas de alimentos. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

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