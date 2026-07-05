Álex Chiner: "En la final de 2022 estaba más nervioso de lo que pensaba. Quería que Messi ganara el Mundial"

Los que siguen a Álex Chiner, que no son pocos, saben de sobra que es un vehemente aficionado del Barça. Hace unas semanas el influencer se hizo viral por tener que aguantar en el Camp Nou a varios tiktokers de fútbol haciendo aspavientos mientras su equipo perdía.

El creador de contenido es, además, una de las estrellas del momento gracias a Línea de Cal, el programa deportivo que presenta junto con Darío Eme Hache, David Sánchez y que dirige el ácido tuitero Killgore, autor intelectual de la canción ¿Dónde cojones está Curaçao? el tema oficioso del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Su primer recuerdo se remonta al Mundial de 2002, el Corea y Japón, ese en que Ronaldo apareció con el pelo a medio rapar y ese en el que España fue atracada por un árbitro de infausto nombre.

Chiner se enfrenta al cuestionario de Las 10 del Mundial tirando de memoria y eligiendo el de 2006 de Alemania como el mejor de la historia, o de los que él ha visto, por las estrellas que había y porque ya tenía una edad en la que empezaba a disfrutar del fútbol.

Alex Chiner Imagen cedida por la agencia de Álex Chiner

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

El mundial de 2002. Recuerdo que estaba el partido puesto en casa de unos amigos. Tendría 9 años y me acuerdo del revuelo de que nos habían robado. Con 9 años me gustaba el fútbol, había ido al Camp Nou alguna vez y tal pero no era lo aficionado que era ahora. Pero sí, el robo de 2002 es el primer recuerdo que tengo.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

Son dos: la final de 2010, obviamente. Y la final de 2022. Estaba mucho más nervioso de lo que pensaba porque creía que Messi ganara el Mundial. Me sorprendió lo nervioso que estaba con el Mundial de Messi.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Siempre he sido de ver solo los partidos importantes. Me pongo muy nervioso, la gente hablando y comentando me pone nervioso, sobre todo en los partidos importantes. El Clásico, unos cuartos o semis de Champions. O solo o con gente muy de confianza con la que sé que estoy cómodo.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

De la historia no lo sé. Te puedo hablar de los que he visto. El de 2006 tenía una edad en la que empezaba a ver fútbol de manera activa. Todas las estrellas que había en 2006 en su mejor momento me parece el mejor. Luego el 2010 por todo lo que supuso también me parece increíble pero si me tengo que quedar con uno es el de 2006.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

Brasil. No sólo por los cinco que tiene. Creo que es una Selección que incluso cuando no tiene buen equipo, cuando no juega bien y tal, es la selección a batir. La sensación cuando juegas contra Brasil, da igual que tengan mejor equipo, se te plantan ahí y dices hostia, estos son los que hay que ganar. Incluso este año tengo esa sensación. Así que Brasil.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Miroslav Klose, que siempre que llega un Mundial se hinchaba a meter goles. Ronaldo Nazario en 2002 el Mundial que hace me parece una barbaridad y obviamente Messi. Ha ganado un Mundial, ha llegado a dos finales, ha ganado uno siendo el mejor jugador con 34 años.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

El de Iniesta de 2010. Me viene mucho a la cabeza el de James, que ganó el premio Puskas y el de Puyol contra Alemania, porque yo ese partido veía que España era mucho mejor que Alemania.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

No, no soy muy de tener manías. Me pongo bastante más nervioso cuando juega el Barça un partido importante que cuando juega la Selección. No soy muy de manías.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Lo bueno del Mundial es que no lo ves con rivales. Si tienes un amigo francés se puede dar la ocasión. Me gustaría verlo con Darío y con quien no, con Peldanyos, porque no se calla el cabrón ni debajo del agua.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial.

Lo que le hizo Corea a España y a Italia. Eso me parece una barbaridad.