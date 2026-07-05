El fin del disco físico en los videojuegos: "El mercado va a estar mucho más cerrado y controlado por PlayStation"

1 de julio de 2026. Creo que muchos aficionados a los videojuegos vamos a recordar esta fecha durante mucho tiempo. Ese día, Sony anunció que dejará de fabricar videojuegos en formato físico para PlayStation a partir de enero de 2028. Desde ese momento, todos los nuevos lanzamientos llegarán exclusivamente en formato digital. La compañía habla de cambios en los hábitos de consumo y de una mayor preferencia por las compras digitales, pero el resultado es el mismo: el disco de PlayStation tiene los días contados. Esto marca un antes y un después en la industria.

Lo ocurrido no ha sido un accidente. Llevamos años viendo cómo el formato físico iba perdiendo terreno: primero desaparecieron los manuales, luego llegaron las cajas con un simple código de descarga y, más recientemente, los falsos formatos físicos. El anuncio de Sony no hace más que confirmar una tendencia que muchos llevaban tiempo advirtiendo.

Salva Fernàndez y Albert Gil conductores del programa El Búnker SA y colaboradores en Wild Project, lo tiene claro: "Sony basa la decisión de cerrar el grifo del formato físico en la rentabilidad máxima, en intentar controlar todos los circuitos de ventas de sus productos digitales y sobre todo, en exprimir unos jugadores que no crecen". No hay apuesta por una alternativa más atractiva. Gil, sentencia: "Una decisión como esta lo único que hace es alejar a una grandísima masa de jugadores que no somos los hardcoretas".

Para Javier Andrés, periodista y copresentador del podcast Reconectados, el impacto va mucho más allá del propio catálogo de PlayStation. "Rompe por completo las reglas del mercado y lo que ha sido siempre una tradición en las consolas PlayStation. Atenta contra las tiendas que venden videojuegos, repartidores y buena parte de la propia industria cultural del videojuego", asegura en conversación con El HuffPost. En su opinión, además, esta decisión puede abrir la puerta a que el resto de fabricantes sigan exactamente el mismo camino: "Es solo el primer paso; detrás de PlayStation vendrán las demás".

PlayStation y GTA VI Jakub Porzycki

No tengo nada en contra del formato digital. Compro juegos digitales con frecuencia y entiendo perfectamente sus ventajas. El problema aparece cuando deja de ser una alternativa para convertirse en la única opción. Porque entonces desaparece algo tan básico como la posibilidad de elegir. También cambia por completo la relación del jugador con aquello que compra. Un disco sigue siendo tuyo dentro de veinte años; una licencia digital depende siempre de que una empresa mantenga el servicio.

Las consecuencias también afectan directamente al mercado. Como explica Borja Ruete, periodista de MeriStation, "la decisión era esperable, pero ha llegado antes de lo que todo el mundo creía". A su juicio, las tiendas y editoras tendrán que reinventarse y el consumidor perderá uno de sus principales beneficios. "Se acabó el mercado de segunda mano. PlayStation se asegura de que los juegos siempre pasen por su tienda. El mercado va a estar mucho más cerrado y controlado por PlayStation", añade.

Imagen de archivo en una fábrica de discos Getty Images

Ese es precisamente el aspecto que más me preocupa. No la desaparición del disco en sí, sino la pérdida de libertad para el consumidor. Cuando toda la distribución depende de una única plataforma, también lo hacen los precios, las promociones y las condiciones de compra. Una preocupación que comparte Paula Saiz, periodista de Reconectados. "Recibimos esta noticia con pesar. PlayStation tendrá el monopolio de los precios. Actualmente podías encontrar diferentes rebajas y opciones mejores como consumidor, pero ahora pondrá al bolsillo en una situación complicada", explica. Para ella, además, existe una pérdida que va más allá de lo económico. "Me da pena que se pierda esa parte humana y artística, a favor del capitalismo y aumentar los beneficios a toda costa", reconoce.

No quiero cerrar sin antes mencionar el sector del cine doméstico, donde empiezan a temblar los aficionados al plástico. Como aficionado al cine en UHD 4K, el futuro no pinta muy alagueño. Jesús Usero, periodista y crítico de cine en la Revista Acción, nos lo cuenta. "La decisión de PlayStation es algo que va a afectar al formato físico de cine, teniendo en cuenta la relevancia de Sony en el mercado y algo que esperemos vuelvan atrás, porque acaba con la sensación y el sentimiento de propiedad de algo que has pagado por ello y en realidad no estás obteniendo una propiedad, sino la licencia para usar algo por lo que has pagado. Una auténtica lástima", advierte.

Quizá dentro de unos años este anuncio se recuerde como el momento en que el formato físico dejó de ser una opción real en consolas. O quizá todavía haya margen para que otros fabricantes mantengan ese equilibrio entre lo digital y lo físico. Ojalá sea así. Porque nunca he pedido que desaparezca el formato digital. Solo que quienes seguimos valorando tener nuestros juegos en una estantería podamos seguir eligiendo cómo comprarlos. Si esa posibilidad desaparece, no estaremos hablando únicamente del fin de un soporte, sino de un cambio profundo en la forma de consumir videojuegos.