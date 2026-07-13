Rajoy reacciona a la polémica por sus palabras racistas sobre la selección francesa: "No me voy a poner..."

Mariano Rajoy ha desencadenado un conflicto diplomático con Francia apenas unas horas antes de que se celebre la semifinal del Mundial entre España y la selección gala. En su review del partido de cuartos contra Bélgica, que los de Luis de la Fuente resolvieron con un gol de Mikel Merino casi en el tiempo añadido, el expresidente del Gobierno aseguró en El Debate que Francia tiene una plantilla "de altísimo nivel", pero "sin franceses". De esta manera, el gallego parecía decir que muchos de los jugadores de la selección francesa, al ser negros, no eran verdaderos franceses.

O eso es lo que han entendido al otro lado de los Pirineos. Medios de comunicación, la embajada de Francia en España y hasta políticos de diferente color han cargado contra el expresidente. El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, escribió en redes sociales: "La selección francesa solo está formada por franceses. Francia no es una nación étnica; no tiene color de piel ni religión. Es una nación política unida en torno al lema republicano".

La embajada, por su parte, dijo: Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el exterior son franceses también".

Esta crisis diplomática también ha hecho que varios miembros del Gobierno se pronuncien. Entre ellos, por supuesto, Pedro Sánchez. "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", señaló el presidente del Gobierno.

Hasta jugadores de la selección, como Borja Iglesias o Cubarsí, han salido en contra de las palabras de Rajoy. "Me ha sorprendido, la verdad. Ayer iba volando y al aterrizar me lo enviaron. Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas. Entiendo la vida y la sociedad multicultural. Cada uno somos de un sitio, de una manera, y es la riqueza que tenemos", ha afirmado el primero.

¿Y qué piensa Rajoy de la polémica que él mismo ha generado? Según publica este lunes El Mundo, el entorno del expresidente dice que no hubo "mala intención" cuando Rajoy dijo que Francia no jugaba con franceses. Y él, por su parte, ha dicho directamente al periódico de Unidad Editorial: "No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español".

El PP, por el momento, no se ha pronunciado sobre esta polémica, aunque dirigentes como el ministro de Transportes, Óscar Puente, están pidiendo al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que hable sobre este incidente diplomático. "A ver si el valiente sale a desautorizar a su compañero", escribió este domingo.