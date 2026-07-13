Antonio Maestre saca la hemeroteca y revela que lo de Rajoy viene de largo: "Es racista. Siempre lo ha sido"

Francia está que trina con España por culpa de Mariano Rajoy. Tras la clasificación de los galos a las semifinales del Mundial, el expresidente del Gobierno publicó un artículo en El Debate donde asegura que Francia tiene "una plantilla de altísimo nivel" para después matizar que lo era "eso sí, sin franceses".

Como cabía esperar, la salida de tono ha llegado hasta nuestro país vecino, donde no dan crédito a las palabras de Rajoy. Para los principales medios franceses, el exlíder del PP es abiertamente racista.

También lo es para el periodista y escritor Antonio Maestre, quien ha tirado de hemeroteca para rescatar algunos episodios del pasado del gallego. "Cuando existe una línea de coherencia en el pensamiento no puede ser un error", planteó en laSexta Xplica.

Al hilo de esto, Maestre recordó que "no es la primera vez que Rajoy hace este tipo de comentarios". "Hay un artículo del año 1983, en El Faro de Vigo, que escribió Mariano Rajoy. Hablaba de que existen los hijos de buena estirpe, literalmente, y dice que la estirpe determina al hombre tanto en lo físico como en lo psíquico", relató en el programa de laSexta.

Seguidamente, el periodista leyó las palabras que Rajoy escribió entonces: "Estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente es un hecho objetivo que los hijos de buena estirpe superaban a los demás".

Para Maestre, las ideas que expuso el expresidente del Gobierno en 1983 se ubican dentro del etnonacionalismo, que se basa en la teoría de que "los europeos son aquellos de raza blanca occidental".

"Franceses en la selección francesa, lo son todos. Del once titular de Francia hay seis nacidos en París; ¿sabes por qué a Rajoy no le gustan esos seis y dice que no son franceses? Porque son negros", sentenció Maestre.

Pedro Sánchez responde: "Que gane el mejor y que pierda el racismo"

Tras el enorme revuelo que han provocado los comentarios racistas del exlíder del PP, Pedro Sánchez se ha pronunciado a través de X. El presidente del Gobierno se ha hecho eco de las críticas de varios ministros franceses a Rajoy, al que tachan de xenófobo.

"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel", ha señalado en clara referencia al gallego. Para Pedro Sánchez, la pertenencia se mide "por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él", ya sea "jugando al fútbol, cuidando a nuestros mayores o abriendo negocios".

"España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", sentenció Pedro Sánchez en un mensaje que ya supera los 32.000 'me gusta'.