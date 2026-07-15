Aitana pide que Rosalía cante en la final del Mundial, pero entre sus seguidores hay división de opiniones

La euforia se apoderó de millones de españoles cuando el árbitro pitó la final del partido que enfrentó a Francia con la selección española. La Roja era oficialmente finalista del Mundial 2026 y, 16 años después, puede ser la nueva campeona de la copa del mundo de fútbol.

Las celebraciones no solo inundaron las calles de pueblos y ciudades de España, también tiñeron de rojo las redes sociales. Una de las que compartió esa felicidad fue Aitana, que no ha dejado de mostrar su apoyo al equipo capitaneado por Rodri Hernández durante todo el campeonato. Incluso se planteó cambiar la hora de su concierto en Zaragoza porque coincidía con el partido de cuartos de final contra Bélgica.

Ella, la autora del que es considerado el himno no oficial de la selección, Superestrella -que los futbolistas han bailado con cada victoria-, también lanzó su especial petición minutos después de acabar el partido.

"Necesito que Rosalía vaya a Nueva York el domingo a cantar. Es que van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representándoooooooo 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸", escribía en Twitter, mostrando su entusiasmo porque la que es nuestra artista más internacional sea la voz de España en el show del medio tiempo que se ofrecerá el domingo durante la final en el MetLife Stadium de Nueva York.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos le hicieron ver que es casi imposible porque la catalana tiene un concierto de su gira LUX Tour el día anterior en Bogotá. Además, ese show, que dirige Chris Martin, líder de Coldplay y en el que actuarán Shakira, Madonna, Justin Beaber y BTS, lleva semanas anunciado y en ningún momento el nombre de Rosalía se ha barajado.

Otros muchos de sus fans apostaban porque sea ella la que esté allí el domingo para cantar, cómo no, Superestrella en directo. "Aitana tienes que ir a cantar Superestrella como la artista top que eres", "Tienes que ir tú, eres nuestra canción del Mundial" o "La banda sonora de la selección y de todos los españoles eres tú Aitana, ponles a llorar con Superestrella porfi" son algunos de las respuestas que se pueden leer.