Sandra, ganadera con 100 vacas en Cangas del Narcea, sobre los precios récord: "Un pastero pasó de 2.300 a 700 euros sin más ni más"

La ganadería es una actividad económica que exige dedicación plena para poder tener éxito. Un buen ejemplo de ello es Sandra Menéndez, una ganadera de Parrondo, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, que tras varios años de duro trabajo ha conseguido tener una explotación de más de 100 vacas.

La mujer ha sido entrevistada en el medio de comunicación El Campo de Asturias, donde ha explicado que "anteriormente la explotación estaba a nombre de mi marido. Él empezó con otro trabajo, yo estaba en casa y fue cuando me incorporé".

En cualquier caso, Sandra Menéndez ha sido una apasionada de la ganadería desde siempre. "De donde yo soy, había ganado. Estuvimos allí unos años trabajando. Luego se jubiló un tío de mi marido y se incorporó él. Entonces yo estaba a diario con la ganadería junto a mi marido. Tuve dos hijos y seguidamente me incorporé yo", ha detallado.

A sus hijos también les encanta la ganadería, por lo que es probable que también se acaben dedicando a ella cuando sean mayores. "Mis hijos, que tienen 16 y 11 años, van a todos los concursos ganaderos que pueden", ha asegurado Sandra.

Respecto a la situación actual de su explotación ganadera, Sandra Menéndez ha destacado que "pasamos de las 100 cabezas de ganado. Este es el resultado de muchos años trabajando día a día".

En concreto, Sandra se dedica a vender pasteros, es decir, comercializar terneros jóvenes recién destetados, con un peso aproximado de 150 a 300 kilos, listos para ser alimentados con hierba o llevados a un cebadero.

No obstante, los precios que han experimentado los animales en el mercado en los últimos tiempos han sido muy cambiantes. "Esta temporada han bajado bastante los precios, pero tuvimos una época muy buena. Eran precios un poco desorbitados. Me gustaría tener precios estables a largo plazo porque hemos pasado de que un pastero valga 2.300 euros a que cueste 700 euros sin más ni más".