Un periodista de la primera ciudad que pisó España en EE.UU se deshace en elogios: "Es de categoría mundial y pura clase"

El comunicador deportivo estadounidense Big Will Levenson, que cubre la información deportiva relacionada con la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee (EE.UU.), ha elogiado a la selección española después de que esta saliera campeona del mundo y empezara, hace más de un mes, su preparación para el Mundial en esa localidad.

"Creo que la mayor lección que me llevo de cubrir el Mundial es que, de principio a fin, en cada detalle, desde los jugadores hasta todos los que trabajan entre bastidores, la Federación Española de Fútbol es de categoría mundial y pura clase", ha afirmado el periodista.

Levenson ha descrito que España gana "con respeto, con excelencia" y que gana "en todos los aspectos". Además, ha recordado que "desde el momento en que eligieron Chattanooga, tenían un plan, que era hacer que este lugar se sintiera como en casa, pasando meses trabajando minuciosamente para crear La Casa de La Roja".

Además, ha destacado cómo se volcó la ciudad para acoger a los futbolistas, preparadores y todo el staff que ha formado parte durante este mes y medio de la selección: "La ciudad de Chattanooga estuvo a la altura a la perfección, con excelencia, haciéndoles sentir bienvenidos y seguros".

"Una ciudad de categoría mundial se encontró con una federación de categoría mundial. Un verano inolvidable", ha sentenciado.

La selección española dejó el 30 de junio la ciudad de Chattanooga (Tennessee), donde estableció su campo base para la primera fase del Mundial y tras permanecer durante 25 días intensos.

En la localidad tuvieron un hotel 100% para la delegación española y pudieron realizar los entrenamientos en una Baylor School con todas las comodidades. "Habéis sido una inspiración para la ciudad", aseguró el alcalde Tim Kelly.

Desde que dejaron Chattanooga, España ha ido alternando entre Los Ángeles y Dallas, donde se disputaron los partidos de forma alternativa hasta la final de este domingo en Nueva York.