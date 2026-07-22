El prestigioso humorista Seth Meyers arrasa con lo que dice del momento de Trump y los jugadores españoles

El actor, humorista y presentador de televisión estadounidense Seth Meyers, que tiene más de 4 millones de seguidores en su perfil de X, ha protagonizado en su late night de la NBC un discurso muy aclamado sobre lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nada más entregar la copa del mundo a España.

"Hace menos de un mes, él dijo que no quería más visitas de España, y ahora España está en Estados Unidos sosteniendo el trofeo más codiciado del mundo, mientras Trump está ahí de pie junto a ellos, como Forrest Gump en ese montaje histórico", ha comenzado describiendo Meyers, dejándole claro que "no eres del equipo".

El humorista se ha puesto a ironizar con lo que podría pensar Trump en esos instantes: "Lo logramos todos juntos. ¿Recuerdan cuando le di ese pase precioso a Ferrán Torres para el gol de la victoria? ¿Quieren oír algo loco? Cuando yo era un bebé, Messi me bañó". Según iba diciendo esto se emitían montajes del presidente asistiendo al goleador español o siendo bañado por Messi en esa icónica imagen.

Meyers hasta ha destacado que no Trump no debería estar ahí y que fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el que corrió para moverlo: "Intentó sacarlo del escenario antes de la celebración. El jefe de la organización más corrupta de la Tierra pensó que eso le daba mala imagen".

"Trump insistió en quedarse ahí, ya fuera porque quería llamar la atención o porque olvidó dónde estaba, dado que tiene 80 años y el cerebro más suave que un balón de fútbol", ha asegurado.

El humorista también ha destacado el gesto de Rodri pidiendo que se apartara: "Quizás piensen que un equipo de futbolistas españoles campeones del mundo estaría encantado de compartir escenario con el ganador del Premio de la Paz de la FIFA, pero parece que no fue así. De hecho, Rodri, el capitán, intentó apartar a Trump del escenario para que pudieran empezar a celebrar. Fue como, 'vale, abuelo, hora de dormir, tienes la leche en la mesita de noche'".

Además, para completar su monólogo también se fijó en Víctor Muñoz, que cortó su celebración cuando Trump pasó por delante de él: "Fue como estar en una fiesta en casa durante el instituto, preparándote para brindar con un colega que va a beber cerveza y que de repente entrara en casa tu vecino más raro. ¡Todos disimulad, cortad la música, que ha llegado el viejo Trump!".