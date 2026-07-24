El PP, en alerta electoral por si Sánchez da la sorpresa

El PP ha hecho esta semana balance del curso político, coincidiendo con el tercer aniversario de las últimas elecciones generales celebradas en España. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo ha activado ahora la denominada cuenta atrás para el cambio político. En Génova dan por descontado que llegarán al Gobierno, aunque también es cierto que pensaban lo mismo en el 23-J.

Sobre la estrategia política de Feijóo, dos claves más allá de lo que ya se ha dicho públicamente. La primera: Feijóo quiere al PP en alerta electoral a partir de septiembre. Es decir, en campaña permanente. Según fuentes de su entorno, la razón es que no se fían de los tiempos de Sánchez y no descartan que el presidente del Gobierno dé la sorpresa y adelante las elecciones antes de que termine el año.

De hecho, el mensaje que está trasladando el secretario general del partido, Miguel Tellado, a los presidentes autonómicos es precisamente ese: que podría haber generales antes de que termine 2026.

La segunda clave de esa estrategia es la tan comentada moción de censura. Oficialmente no hay avances, pero en privado hay quien no descarta que Feijóo la presente - si no hay adelanto - en la recta final de la legislatura. Incluso, y esto es relevante, sin los números para ganarla porque el objetivo ya entonces sería presentar una alternativa.

Por último, sobre la relación con Junts, no hay novedades. La interlocución es discreta pero chocan siempre contra el mismo muro. Y en el equipo de Feijóo tienen claro hasta dónde están dispuestos a llegar.

Lo que está claro es que a partir de septiembre, entramos en campaña.