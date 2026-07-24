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El PP, en alerta electoral por si Sánchez da la sorpresa

En Génova no descartan que haya una convocatoria anticipada antes de que acabe el año. Si no ocurre, Feijóo también sopesa presentar una moción de censura aunque no le den los números. 

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
El presidente del PP, Alberto Núñez FeijóoEuropa Press via Getty Images

El PP ha hecho esta semana balance del curso político, coincidiendo con el tercer aniversario de las últimas elecciones generales celebradas en España. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo ha activado ahora la denominada cuenta atrás para el cambio político. En Génova dan por descontado que llegarán al Gobierno, aunque también es cierto que pensaban lo mismo en el 23-J. 

Sobre la estrategia política de Feijóo, dos claves más allá de lo que ya se ha dicho públicamente.  La primera: Feijóo quiere al PP en alerta electoral a partir de septiembre. Es decir, en campaña permanente. Según fuentes de su entorno, la razón es que no se fían de los tiempos de Sánchez y no descartan que el presidente del Gobierno dé la sorpresa y adelante las elecciones antes de que termine el año.

De hecho, el mensaje que está trasladando el secretario general del partido, Miguel Tellado, a los presidentes autonómicos es precisamente ese: que podría haber generales antes de que termine 2026.

La segunda clave de esa estrategia es la tan comentada moción de censura. Oficialmente no hay avances, pero en privado hay quien no descarta que Feijóo la presente - si no hay adelanto - en la recta final de la legislatura. Incluso, y esto es relevante, sin los números para ganarla porque el objetivo ya entonces sería presentar una alternativa.

Por último, sobre la relación con Junts, no hay novedades. La interlocución es discreta pero chocan siempre contra el mismo muro. Y en el equipo de Feijóo tienen claro hasta dónde están dispuestos a llegar.

Lo que está claro es que a partir de septiembre, entramos en campaña.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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