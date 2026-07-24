La reina Letizia celebra el 50º aniversario de Adolfo Domínguez con un vestido de estreno de la firma que ahora está rebajado a mitad de precio

La reina Letizia, con un vestido de Adolfo Domínguez en su visita a esta firma de moda por su 50º aniversario

Mientras Felipe VI se ha desplazado a Mallorca para sus tradicionales audiencias a las autoridades de Baleares en el Palacio de la Almudaina, la reina Letizia ha viajado a Galicia para visitar las instalaciones de la firma Adolfo Domínguez con motivo de la celebración de su 50º aniversario.

Por ello, durante el mediodía de este viernes 24 de julio pudo ver, en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense, cómo se trabaja en esta importante compañía de moda española fundada por Adolfo Domínguez en 1976, y que se consolidó en los años 80 con el lema "la arruga es bella”.

La reina Letizia hablando con Adolfo Domínguez y su hija Adriana en el 50º aniversario de Adolfo Domínguez Gtres

En su recorrido, se paró para admirar algunos de los diseños de la firma y, por supuesto, charló tanto con el fundador, como con su hija, Adriana Domínguez, que ejerce como presidenta ejecutiva.

La reina se vistió para la ocasión con un diseño de la empresa a la que fue a visitar, y que tiene un hueco en su armario desde siempre, porque Letizia tiene en Adolfo Domínguez a una de sus marcas de confianza.

La reina Letizia mirando y tocando un maniquí en el 50º aniversario de Adolfo Domínguez Gtres

No fue casualidad que viéramos a la reina con un vestido rojo de Adolfo Domínguez que tenía guardado en el armario para la final del Mundial en el MefLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y tampoco lo ha sido que haya vuelto a confiar en la marca.

Un vestido por 99 euros

En esta ocasión sí fue un vestido de estreno. Se trata de un traje estampado multicolor de algodón con escote pico fruncido. Es de manga corta, con falsa evasé plisada y largo midi.

La reina Letizia con un vestido estampado de Adolfo Domínguez y bolso de la misma marca en el 50º aniversario de Adolfo Domínguez Gtres

Su precio era de 199 euros, pero ahora está rebajado al 50%, por lo que puedes conseguirlo por 99 euros.

Letizia completó su look con un bolso de piel en tono beige que dejó a un lado en algunos momentos de la visita, y que también es de Adolfo Domínguez. No hizo lo mismo con el calzado porque las sandalias que llevó son de Massimo Dutti.