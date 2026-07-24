Un bombero forestal no puede contener la emoción tras vivir los incendios: "Ojalá algún día nos valoren"

Los incendios forestales que afectan al suroeste de la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila continúan activos y sin control este viernes, en una jornada considerada crítica por los servicios de emergencia.

Ante el empeoramiento de la situación, el Ministerio del Interior declaró en la noche del jueves la emergencia de interés nacional (nivel 3) para los incendios de Madrid y Ávila, lo que supone que el Gobierno central asume la dirección y coordinación de los recursos de extinción y protección civil.

En toda esta crisis, los bomberos forestales están jugando un papel clave. Pese a sus complicada situación laboral no están escatimando esfuerzos para intentar extinguir los que ya son unos de los peores incendios de los últimos años.

Un bombero forestal ha publicado un video en TikTok donde cuenta la realidad que están viviendo él y muchos de sus compañeros estos días. "Os lo juro, señores, esto hay que vivirlo. Esto hay que llevarlo dentro", afirma.

"Es un trabajo que se lleva dentro"

"Ya hemos concurrido el incendio, ya está perimetrado después de un montón de horas de trabajo", informa a sus seguidores. Instantes después, se le saltan las lágrimas: "Me emociono porque es un trabajo que se lleva dentro". "Esto tenía que enseñarlo", añade.

Finalmente, pide que "ojalá algún día se den cuenta de lo que valemos". Este bombero forestal es solo uno de tantos que estos días combaten contra el fuego. Los comentarios en el video reflejan, no obstante, que muchos sí valoran su labor en los incendios.

"Sois muy grandes. Gracias por arriesgar vuestras vidas por la tierra y por más cosas. Gracias, gracias y gracias", comenta una usuaria. "Enorme compañero, muchísimas gracias por tu trabajo y enhorabuena por tu servicio", agradece otro.

"Os ponéis en peligro por todos nosotros porque lo que se quema es de todos es vida que se quema y sin ella España es desierto", afirma otro usuario, que condensa el sentir de muchos ciudadanos que agradecen el trabajo de estos profesionales.