'The New Yorker' sólo necesita dos palabras para describir lo que ha logrado Rosalía con 'Lux'

Rosalía está en boca de todos. La artista catalana ha lanzado este viernes su nuevo disco, Lux, y las críticas internacionales se han deshecho en elogios hacia su nuevo trabajo. Uno de los medios que ha analizado su nuevo álbum ha sido una de las revistas culturales más influyentes del mundo, The New Yorker, conocida por sus portadas ilustradas, fundada en 1925 por Harold Ross y su esposa Jane Grant, y que suele publicar 47 números al año.

El mismo día en el que la cantante española ha sorprendido a todos en LOS40 Music Awards 2025 al cantar su nuevo tema, Reliquia, entre unas cruces de luz y bajo una impresionante lluvia de partituras.

"Estoy muy contenta, de estar aquí, de venir a cantar. Con mucha alegría y mucha ilusión. Lo importante es que la gente estaba lista, con ganas. Ha recibido este álbum con mucho amor", ha contado este viernes en la alfombra roja de la fiesta del año de la música en español.

Uno de los medios que ha destacado el trabajo de Rosalía con su nuevo disco ha sido el histórico The New Yorker. "A veces parece que todo el mundo quiere ser una estrella del pop. El año pasado, Taylor Swift se contaba entre las poetas atormentadas, pero ahora se autodenomina showgirl, tras lanzar un álbum corto con canciones breves coproducidas por los reconocidos productores Max Martin y Shellback", ha iniciado el periodista y crítico musicial Kelefa Sanneh.

Pero, acto seguido, ha usado dos palabras con las que ha dejado bastante claro qué le parece la visión artística de la cantante española. "De esta y de muchas otras maneras, Rosalía es excepcional", ha señalado.

"El sonido de Rosalía, lleno de melodías vocales intrincadas y ritmos precisos de palmas, no se parecía a nada más en el universo pop, pero Rosalía ya era una estrella indiscutible", ha razonado.

Desde The New Yorker han destacado que "algunos fans esperaban música dance" en su nuevo álbum. "Lo que recibieron fue prácticamente una ópera de tres minutos, con obertura orquestal y la participación especial de la cantante y compositora de vanguardia Björk", han detallado.

La citada revista estadounidense ha destacado que "las estrellas del pop suelen hablar de trabajar duro", pero Rosalía "hace que la mayoría de sus colegas parezcan perezosos". "Tras haber conquistado el mundo del pop con facilidad, Rosalía ahora se enfrenta a la dificultad", han puesto en valor.

"Lux quiere que paremos lo que estemos haciendo y escuchemos, lo que inevitablemente significa que tiene un atractivo menos general —menos fácil de escuchar, en cierto modo— que los álbumes que exigen menos. También es mucho más difícil de olvidar", ha sentenciado.