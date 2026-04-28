Un siglo después, los cuentos ocultos de Virginia Woolf serán publicados por primera vez en España

Cuando la profesora Urmila Seshagiri se dirigió al archivo de Longleat House buscaba las memorias inéditas que Mary Violet Dickinson había escrito sobre su amiga, Virginia Woolf. Sin embargo, lo que encontró cambió el curso de su trayectoria como investigadora: tres cuentos inéditos de la escritora que habían permanecido ocultos durante ochenta años.

Fueron publicados originalmente en inglés el pasado otoño y el 29 de abril llegarán a España bajo el sello de la editorial Páginas de Espuma, que lanzará una edición ilustrada. Seguidamente, el 7 de mayo se publicará la versión de Lumen bajo el título La vida de Violet.

Pero sí que volvió a revisar el texto, lo que podría indicar que Woolf había subestimado la calidad de los mismos. Según declaró la investigadora al periódico The Guardian, en La vida de Violet vemos “lo que Woolf podría haber sido. Una fabulista que desmantela las herencias culturales del patriarcado a través de imposibilidades encantadoras y surrealistas, en lugar de a través de la filosofía o la historia”.

Su inconfundible voz está presente en cada una de las páginas, así como la imaginación de la que se valió para escribir obras como Orlando o Las olas. Según contó Seshagiri al medio, estas historias son “bastante radicales”.

Parece que estos cuentos fueron la antesala de la escritora de Una habitación propia. Y leerlos es presenciar el surgimiento de la voz literaria de una mujer que marcó el siglo XX.