Las imágenes del tren Iryo accidentado en Adamuz refuerzan la hipótesis de que la causa fue una "rotura del carril"

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha concluido, en un documento al que ha tenido acceso El País, que la "causa" del descarrillamiento y posterior colisión en Adamuz se debió a "la existencia de una rotura de carril".

Según ha avanzado el diario, la CIAF sostiene que, a partir de las imágenes de los vagones, "no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados antes del segundo 19:43:33, momento en el cual el coche 6 del tren Iryio circula a la altura del punto de rotura del hilo exterior de la vía 2".

Las conclusiones del organismo dan así más peso a la principal hipótesis con la que comenzó la investigación, es decir, que hubiera algún fallo en las vías y no en ninguno de los dos trenes colisionados.

Además de las cámaras de circuito cerrado de televisión de ocho vagones del tren Iryo, la CIAF ha incluido además información "de una decena de fuentes más ya incorporadas al sumario". Pese a las conclusiones, la comisión ya ha advertido de que el estudio es provisional hasta que haya un "informe final".

La investigación de la CIAF se ha dado a conocer este mismo martes, coincidiendo con las comparecencias en el Senado del presidente del organismo, Íñigo Barrón, y en el Congreso del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Mientras Barrón, según recoge El País, ha insistido en que esperan el pemiso de la jueza para contratar un laboratorio externo que analice el carril y la soldadura sospechosa de haber colapsado, Fernández Heredia ha incidido en que Renfe fue "una víctima más" del accidente.

El presidente de la compañía ferroviaria ha reiterado, además, la necesidad de investigar la gestión de la emergencia, que se saldó con 46 muertos, por parte del servicio 112 de Andalucía. En su opinión, el informe de la Guardia Civil sobre el accidente describe "hechos preocupantes" en este sentido, algo que ya ha dicho en otras ocasiones el ministro de Transportes, Óscar Puente.