Una vivienda de la Edad de Hierro en las Islas Cíes reescribe su historia por completo

Las Islas Cíes son conocidas en todo el mundo por sus playas paradisíacas, sus paisajes protegidos y su enorme valor ecológico. Convertidas en uno de los grandes símbolos turísticos de Galicia, durante décadas fueron vistas principalmente como un santuario natural aislado frente a la costa atlántica.

Sin embargo, un recién descubrimiento arqueológico por parte de un equipo de investigadores de la Universidad de Vigo acaba de cambiar radicalmente esa imagen e incluso podría reescribir su historia.

El equipo ha localizado en el castro de Hortas la primera gran vivienda de la Edad de Hierro documentada arqueológicamente en el archipiélago. El hallazgo demuestra que las Cíes no fueron un territorio marginal ni deshabitado en la antigüedad, sino un enclave estratégico habitado hace más de dos mil años.

Un descubrimiento frente al Atlántico

La excavación se desarrolló entre finales de abril y principios de mayo de 2026 en el castro de Hortas, situado en el extremo sur de la isla do Faro. La ubicación del asentamiento no es casual. Desde este punto se domina visualmente la entrada y salida de la ría de Vigo, una de las principales rutas marítimas del noroeste peninsular desde tiempos antiguos.

Los arqueólogos confirmaron la existencia de distintas fases históricas en el yacimiento. Además de restos vinculados a la Edad del Hierro, aparecieron niveles correspondientes a la Antigüedad tardía —entre los siglos V y VI— y también a la Alta Edad Media, entre los siglos IX y X. Esta continuidad demuestra que el enclave mantuvo su importancia estratégica durante siglos gracias a su posición privilegiada sobre el océano Atlántico.

La primera gran casa castreña de las Cíes

El elemento más relevante de la campaña fue el hallazgo de una gran estructura doméstica del periodo castreño. Según los investigadores, se trata de la primera vivienda de gran tamaño de la Edad del Hierro identificada y confirmada arqueológicamente en las Islas Cíes.

La construcción constituye hasta ahora la prueba más sólida de la existencia de una comunidad estable anterior a la romanización de Galicia. El descubrimiento cambia la interpretación histórica del archipiélago, que durante mucho tiempo fue asociado principalmente a usos puntuales relacionados con pesca, vigilancia marítima o refugio temporal. Ahora, los restos apuntan a una ocupación humana organizada y permanente en un lugar clave para el control de las rutas atlánticas.

Un gigantesco "vertedero" que revela cómo vivían

Otro de los hallazgos más sorprendentes apareció en una segunda zanja de excavación. Los arqueólogos detectaron inicialmente una alteración del terreno que hacía pensar en una posible muralla defensiva, pero bajo la superficie encontraron una enorme acumulación de residuos orgánicos.

En el centro apareció un gran depósito de casi tres metros de profundidad, formado por restos de moluscos y desperdicios alimentarios. Este tipo de depósitos son fundamentales para la arqueología porque permiten reconstruir la vida cotidiana de las antiguas comunidades costeras y saber qué comían, cómo explotaban los recursos marinos y cuáles eran sus formas de supervivencia.