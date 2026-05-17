El teclado tiene las horas contadas en Silicon Valley: los ingenieros ya programan hablándole al ordenador

No sabemos si será común entre los usuarios, pero hablar con el ordenador sin teclado ya va siendo común entre los programadores de Silicon Valley.

Una de las escenas de película de ciencia ficción, otra más, ya es realidad. Hablar a la máquina como a una persona, sin teclados ni ratón de por medio. Durante décadas, el sonido que definió a Silicon Valley fue el tecleo constante de programadores frente a pantallas gigantes. Ahora empieza a imponerse otro ruido: cientos de personas hablando solas con sus ordenadores.

En muchas startups tecnológicas, los teclados ya no son el centro del trabajo. Ingenieros, fundadores y empleados están sustituyendo cada vez más la escritura tradicional por conversaciones directas con sistemas de inteligencia artificial capaces de convertir pensamientos hablados en código, documentos o instrucciones listas para usar.

La escena empieza a ser habitual: desarrolladores caminando por la oficina mientras murmuran órdenes a sus auriculares, empleados dictando ideas en voz baja y salas enteras que recuerdan más a un centro de llamadas que a una empresa tecnológica. “Ahora hablo con mi ordenador todo el tiempo”, reconoce Edward Kim, fundador de la empresa de recursos humanos Gusto, en The Wall Stret Journal. “No escribo a menos que sea absolutamente necesario”, añade.

Programar hablando ya es una realidad

El cambio está impulsado por una nueva generación de herramientas de dictado potenciadas por inteligencia artificial. Aplicaciones como Wispr Flow permiten transformar en segundos frases improvisadas, desordenadas o habladas de manera natural en texto estructurado, limpio y utilizable.

Muchos desarrolladores las combinan además con asistentes de programación como Claude Code o Codex para crear código prácticamente conversando con el ordenador. La empresaria tecnológica Mollie Amkraut Mueller asegura que empezó usando el sistema para trabajar más rápido por las noches desde casa. Pero el hábito terminó generando otro problema inesperado: el ruido constante.

Su marido acabó pidiéndole que dejaran de trabajar juntos en el salón porque escuchar conversaciones permanentes con la IA se estaba volviendo insoportable.

Oficinas que ya parecen call centers



Lo que empezó como una rareza se está expandiendo rápidamente por el ecosistema tecnológico estadounidense. Un inversor de capital riesgo resumía recientemente la situación con ironía: visitar hoy algunas startups de IA es “como entrar en un centro de atención telefónica de lujo”.

En empresas como Ramp, muchos ingenieros utilizan auriculares gaming para poder dictar instrucciones continuamente a sus asistentes de IA sin molestar tanto al resto. La consecuencia es evidente: las oficinas silenciosas tradicionales están desapareciendo. Y eso obliga incluso a crear nuevas normas sociales y de etiqueta.

Hablarle al ordenador sigue siendo raro



Aunque técnicamente funciona muy bien, muchos usuarios reconocen que todavía resulta extraño hablar constantemente con una máquina delante de otras personas. “En casa uno se siente como Tony Stark hablando con Jarvis”, explica Edward Kim, en referencia al asistente virtual de Iron Man. “Pero en la oficina es un poco incómodo”.

Por eso muchos desarrolladores intentan hablar en voz baja, usan auriculares aislantes o incluso trabajan en salas separadas. Otros han ido todavía más lejos.

Pedales, micrófonos y accesorios para hablar con la IA



Los usuarios más obsesionados con esta nueva forma de trabajar ya están adaptando físicamente sus escritorios. Algunos utilizan pedales programables —originalmente diseñados para videojuegos— para activar el dictado con los pies sin tocar el teclado.

Otros instalan micrófonos profesionales flexibles similares a los utilizados por comentaristas deportivos o locutores de radio. En la sede de Wispr en San Francisco, los micrófonos inalámbricos sujetos a la ropa son ya uno de los accesorios más populares. “Simplemente se pasean por la oficina hablando con su ordenador”, explica el fundador de la empresa, Tanay Kothari.

El gran cambio: pensar ya no requiere sentarse



El fenómeno refleja algo más profundo que una simple moda tecnológica. Hasta ahora, trabajar con ordenadores implicaba sentarse frente a una pantalla y escribir. La IA conversacional está rompiendo esa dinámica.

Los desarrolladores ya no necesitan estructurar perfectamente sus ideas antes de expresarlas. Basta con hablar de manera natural y dejar que la IA reorganice, corrija y transforme esas frases en texto o código útil. Eso está modificando incluso la forma de pensar y trabajar. “Ya no tienen que pensar sentados frente a un escritorio”, resume Kothari.

De fracaso tecnológico a empresa valorada en 700 millones



Curiosamente, Wispr no nació originalmente para crear software de dictado. La startup pretendía desarrollar dispositivos neuronales capaces de controlar ordenadores mediante señales cerebrales. Pero el proyecto fracasó comercialmente y la empresa estuvo cerca de desaparecer. El equipo pasó de 40 empleados a solo cuatro personas.

Todo cambió cuando comenzaron a centrarse en herramientas de voz para trabajar con inteligencia artificial. Hoy la empresa está valorada en unos 700 millones de dólares (casi 598 millones de euros) y ha vuelto a crecer rápidamente.

El posible final del teclado



Nadie sabe todavía hasta qué punto esta transformación cambiará realmente la informática cotidiana. Pero muchos en Silicon Valley creen que escribir manualmente empezará a parecer tan anticuado como usar mapas de papel o memorizar teléfonos móviles.

El propio Tanay Kothari compara el momento actual con la llegada de las primeras BlackBerry. “En aquel momento, mirar fijamente un trozo de metal y hacer cosas con él parecía una locura”, recuerda. “Ahora es completamente normal”, en palabras publicadas en el mismo medio. Y quizá dentro de unos años también resulte normal entrar en una oficina donde casi nadie escribe. Porque todos estarán hablando con las máquinas.