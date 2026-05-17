Qué es la 'cúpula dorada' de Donald Trump y por qué su eficacia ya está siendo cuestionada

La seguridad nacional ante amenazas extranjeras ha sido a lo largo del tiempo un pilar fundamental en el plan de gobierno de Donald Trump. Desde mayo del 2025, el ejecutivo norteamericano anunció la construcción de la ‘Cúpula de Oro’; se trata de un sistema de defensa antimisiles inspirado en la ‘Cúpula de Hierro’ israelita.

En su momento, el mandatario dio a conocer que dicho proyecto tendría un coste total de 175 mil millones de dólares. No obstante, el pasado martes 12 de mayo del presente año, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) ha expuesto que el enorme sistema disuasorio podría costar cerca de 1,2 billones de dólares en los próximos 20 años.

El año pasado, el Congreso de Estados Unidos autorizó la inversión de 25.000 millones de dólares para afianzar los sistemas de defensa antimisiles relacionados con la “Cúpula Dorada”. El Pentágono, o su parte, está solicitando 17.000 millones de dólares adicionales para dirigirlos a dicho proyecto. Así lo informa el HuffPost Francia por medio de uno de sus más recientes artículos.

La 'Cúpula Dorada'

La función principal del programa es elaborar una red capacitada para detectar, rastrear e interceptar tanto misiles balísticos como hipersónicos guiados contra Estados Unidos. Para lograr dicho estado de protección, Washington espera consolidar una enorme infraestructura espacial.

Específicamente, se prevé una flota de 8.000 satélites e interceptores en órbita. Dicha constelación representa aproximadamente el 70 % del presupuesto destinado para el programa de la nación.

Se calcula que el sistema esté en completa operatividad antes de que finalice el periodo presidencial de Donald Trump en enero del 2029. Varios especialistas concuerdan en que la ‘Cúpula Dorada’ tendría sus limitaciones si se compara con el sistema de defensa aéreo que implementa actualmente Israel.

Finalmente, cabe recordar que el sistema norteamericano pretende proteger absolutamente todo el territorio nacional, una tarea que no es para nada sencilla teniendo en cuenta la extensión del mismo.