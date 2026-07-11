'Wonderwall', el himno no oficial de la selección inglesa que nunca fue la canción favorita de los hermanos Gallagher

Para bien o para mal, a falta de más de una semana para que termine la competición, el Mundial 2026 ha dejado imágenes para la posteridad. Una de las más compartidas y emocionantes, la de la selección de Inglaterra cantando Wonderwall con sus aficionados tras cada victoria.

La canción de Oasis, una de las más exitosas de la historia, ha pasado a convertirse en el himno no oficial de la selección inglesa desde que en el primer partido del torneo contra Croacia en Dallas la cantaron de manera espontánea junto al público. La secuencia de los jugadores acercándose a la grada, entonando el estribillo de la canción y con los rostros embriagados por la emoción corrió como la pólvora en redes sociales, donde los aficionados pidieron que se repitiera el momento en los encuentros posteriores. Dicho y hecho.

"Es uno de mis momentos favoritos de la historia vistiendo la camiseta de Inglaterra", aseguró el capitán y máximo goleador del equipo, Harry Kane, sobre el espontáneo momento. Desde entonces, Wonderwall ha sido un talismán y la herramienta para compartir la emoción y la alegría con los aficionados ingleses.

La canción suena en los pubs, la utilizan los propios jugadores para compartir sus publicaciones en redes sociales y, por supuesto, cuenta con el beneplácito de los hermanos Gallagher. "Wonderwall pertenece a la gente, y fue un momento mágico entre la gente y los jugadores", comentó Noel en declaraciones al diario The Sun.

Más efusivo está siendo Liam, que ha convertido su cuenta de X en los últimos días en una defensa a ultranza de la selección y de la canción. "Vamos England. Vamos Wonderwall", puso en uno de sus mensajes. "Mantengamos las vibras bíblicas", apuntó también el vocalista de la banda, que se enzarzó con los aficionados mexicanos que aseguraban que no conocían la canción.

Los realizadores de cada partido han seguido a rajatabla la petición del pequeño de los Gallagher, regalando planos de los futbolistas con lágrimas en los ojos o enfocando a Harry Kane cuando suene ese 'you're gonna be the one that saves me' —eres el que va a salvarme— después de que el delantero desatascara un partido complicado frente a Congo.

El origen de la Wonderwall

Lanzada en 1995, Wonderwall es probablemente el gran éxito de Oasis y una canción conocida dentro y fuera de Reino Unido. El sencillo forma parte de (What's the Story) Morning Glory?, el segundo disco de la banda de Mánchester, y está considerado uno de los grandes himnos del britpop.

Sobre su significado, en un primer momento Noel Gallagher explicó que era una canción dedicada a su novia de entonces, Meg Matthews, por lo que muchas personas la consideran una gran balada romántica. Años después, el compositor declaró que en realidad trataba sobre "un amigo imaginario que viene y te salva de ti mismo".

Imagen del videoclip de 'Wonderwall' YOUTUBE

El tema debe su nombre a Wonderwall Music, la banda sonora de la película del mismo nombre estrenada en 1968 y que se convirtió en el primer álbum en solitario de George Harrison, guitarrista de Los Beatles, la banda que más impacto ha tenido en la carrera de Oasis.

La melancolía de la canción ha hecho que en los últimos treinta años, los fans la interpreten en función de su situación vital. Esa nostalgia, pero también esperanza, ha convertido Wonderwall en ese himno que une a futbolistas con afición, alejándose de otras canciones icónicas para la selección inglesa como Three Lions o, más recientemente, Sweet Caroline, de Neil Diamond.

Una canción que no gustaba demasiado a los Gallagher

Wonderwall es el éxito más arrollador de Oasis, con permiso de Don't Look Back In Anger, en todo el mundo, pero no es ni mucho menos la canción de la que más orgullosos se sienten los hermanos Gallagher. En el caso de Liam, más bien todo lo contrario.

En 2008, el vocalista del grupo llegó a asegurar que "no soporta cantar esa canción", pero que el problema es que es "un tema grande" por su popularidad en todo el mundo, por lo que no ha quedado más remedio que tocarlo en cada concierto, incluidos los de su pequeño tour de reencuentro del pasado verano.

"Fuera de Inglaterra, es la canción por la que somos famosos en todo el mundo, y me da rabia. No es una canción de rock. Hay algo de vulnerable en ella", llegó a comentar Noel, que considera que otros temas de la banda como Cigarettes & Alcohol son "muy superiores" a Wonderwall.

Por mucho que quizá no sea su canción favorita, los Gallagher no pueden escapar del fenómeno. El hit ha subido en las listas de éxitos propulsado por las victorias de Inglaterra y una hora después de que terminara el partido contra México, Spotify registró un incremento del 300% en las reproducciones en comparación con el día anterior.

Esas reproducciones de Wonderwall volverán a subir si la selección liderada por Harry Kane, Jude Bellingham y compañía consigue imponerse a la Noruega de Ering Haaland, que también ha cautivado a los aficionados. Y, si Inglaterra llega a la final, Liam Gallagher ha asegurado que está listo para cantarla.