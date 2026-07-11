Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los perros no ven en blanco y negro: esto es lo que tu perro ve realmente cuando le lanzas la pelota
Animales
Animales

Los perros no ven en blanco y negro: esto es lo que tu perro ve realmente cuando le lanzas la pelota

La principal diferencia está en la retina.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un perro corriendo con una pelota en la boca sobre un verde césped
Un perro corriendo con una pelota en la boca y llevándosela a su dueño.Getty Images

Durante años hemos dado por hecho que los perros ven el mundo en blanco y negro. Es una de esas creencias que se han repetido tanto que muchos dueños de mascotas la siguen considerando cierta. Sin embargo, la ciencia lleva tiempo desmontando este mito: los perros perciben colores, aunque de una forma muy diferente a la nuestra. Entender cómo ven ayuda a explicar por qué algunas pelotas les resultan mucho más fáciles de encontrar que otras.

Aunque su percepción del color es más limitada que la de los humanos, los perros sí distinguen algunos colores y su forma de interpretar el entorno está especialmente adaptada para detectar movimientos y desenvolverse con poca luz. La principal diferencia está en la retina. Mientras las personas contamos con tres tipos de células cono, responsables de percibir una amplia gama de colores, los perros solo tienen dos.

Esta característica hace que su visión sea dicromática, por lo que distinguen con claridad los tonos azules y amarillos, pero tienen dificultades para diferenciar colores como el rojo, el naranja o el verde, que suelen percibir como tonalidades marrones o amarillentas. Según recoge Independent.co, eso explica por qué una pelota azul o amarilla lanzada sobre un césped verde destaca mucho más, lo que facilita que la localice durante el juego.

Menos nitidez, mayor detección de movimiento

Los científicos llegaron a estas conclusiones mediante experimentos en los que entrenaron a perros para identificar discos de distintos colores a cambio de una recompensa. Cuando los animales no conseguían diferenciar determinadas combinaciones cromáticas, los investigadores comprobaron cuáles eran los colores que realmente podían distinguir, confirmando que su visión del color es más reducida que la humana.

Además, la visión canina también es menos nítida. Se estima que un perro necesita situarse mucho más cerca de un objeto para verlo con la misma claridad que una persona. Sin embargo, esta desventaja se compensa con otras capacidades visuales, especialmente la detección del movimiento, una habilidad de vital importancia para sus antepasados cazadores y que sigue siendo muy útil en la actualidad.

Eso sí, si bien a las personas les cuesta ver con claridad en la penumbra, los científicos creen que los perros probablemente ven igual de bien al amanecer o al anochecer que a plena luz del día. Esto se debe a que las retinas de los perros tienen una mayor proporción de bastones, las células especializadas en captar la luz tenue, además de una estructura reflectante llamada tapetum lucidum, que aprovecha al máximo la luz disponible.

En definitiva, los perros no viven en un mundo gris, sino en uno con menos colores, pero mejor adaptado a sus necesidades. Aunque no perciben toda la gama cromática que vemos los humanos, compensan con una excelente visión en condiciones de poca luz, una gran sensibilidad al movimiento y un olfato y un oído muy superiores, convirtiendo su forma de percibir el entorno en una herramienta perfecta para su estilo de vida. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos